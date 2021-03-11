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PFDK'dan 'ye ceza!

(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 'ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca kurul, Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

AA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 19:03 ABONE OL
PFDK'dan Selahattin Baki'ye ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya ise 100'er bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. Yukatel Denizlisporlu oyuncu Sakıb Aytaç'a da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Mehmet Ataberk Dadakdeniz'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 13 bin lira, Tuzlaspor'a 12 bin lira ve Ankaraspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

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PFDK'dan Selahattin Baki'ye ceza!
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