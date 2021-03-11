Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Formayı adil dağıtmıyor..."

DÜNYANIN EN ÇOK YERE DÜŞÜLEN LİGİ...

'Hakemlerin oyuncuların hareketlerini yuttuğunu görüyoruz. Temas bile yok sadece yan yana geziyorlar. Oyunculardan birisi ya yüzünü tutuyor ya ayağını tutuyor. Elini çimlere vurmaya başlıyor 'Bu şu demek ambulans yetiştirin ben ölüyorum.' Dünyanın en çok yere düşülen, hakem tarafından durdurulan maçlarını izliyoruz.'