Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Formayı adil dağıtmıyor..."

: 'tan 'e sert sözler! "Formayı adil dağıtmıyor..."

'tan açıklamaları! A Spor canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullanan usta gazetesi Hıncal Uluç, 'in bu sene yönetimi eleştirdiğini, oyuncuları eleştirdiğini, yöneticileri eleştirdiğini ama yalnızca kendisini eleştirmediğini vurguladı. Galatasaray'daki sürpriz kararını da yorumlayan Hıncal Uluç, Mustafa Cengiz'i tebrik etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.3.2021 21:36 Son Güncelleme: 11.3.2021 21:45 ABONE OL
Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

Younes 'nın asla bir yıldız oyuncu olmadığını savunan , Alex ve Hagi örneklerini verdi. Bu sezon Galatasaray'ın Belhanda'dan kurtulmasının çok hayırlı olduğunu söyleyen Hıncal Uluç, 'e de yüklendi. Fatih Terim'in bu yönetimin elemanı olduğunu vurgulayan usta isim elemanın üstün kararını onaylamasının dünyanın hiçbir yerinde görülmediğini söyledi.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

HINCAL ULUÇ'TAN SERT SÖZLER: AÇIKLANIN HAKEMLERE BAKIN...

A Spor'da Ender Bilgin'in sorularını yanıtlayan ; 'Açıklanan hakemlere bakın Fenerbahçe'nin şampiyon olması için neler yapıldığını görün. Türkiye'nin imajına en büyük zararı Türkiye Futgol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir veriyor.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

DÜNYANIN EN ÇOK YERE DÜŞÜLEN LİGİ...

'Hakemlerin oyuncuların hareketlerini yuttuğunu görüyoruz. Temas bile yok sadece yan yana geziyorlar. Oyunculardan birisi ya yüzünü tutuyor ya ayağını tutuyor. Elini çimlere vurmaya başlıyor 'Bu şu demek ambulans yetiştirin ben ölüyorum.' Dünyanın en çok yere düşülen, hakem tarafından durdurulan maçlarını izliyoruz.'

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK DEDİĞİM ZAMAN..."

"Fenerbahçe şampiyon olacak" dediğim zaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyenlerde ürkme başlıyor. Kör parmağın üzerine bu kadar gidilmez diyorlar. Aziz Yıldırım hayatında en çok Galatasaray şampiyonluğu görmüş Fenerbahçe başkanıydı..."

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

bu yönetimin elemanıdır. Eleman üstün kararının onaylar mı? Dünyanın neresinde görülmüş? Yıldız lafı o kadar kolay değil. yıldızsa Hagi ve Alex ne?

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

"'in kendi özeleştirisini yapmadan konuşmaya hakkı yok. Ankaragücü maçında kaybetti, Sivasspor maçında da iki puan kaybetti. Diyor ki 'Galatasaray bu çamur sahada futbol oynayamaz.' Yani kabahat sizde değil zeminde?"

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

", formayı adil dağıtmıyor. Kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor. Mustafa Cengiz ayağa kalktı kendisini kutluyorum, işi bitirdi. 'nın Galatasaray'dan ayrılması son derece doğru verilmiş bir karar."

Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum"

Son dakika: Hıncal Uluç'tan canlı yayında Fatih Terim'e sert sözler! Belhanda'nın gidişi...

"'nın gidişi kanalara bir mesaj niteliğinde... Nihayet bu kulüpte gözler açıldı artık hak edenler oynayacak mesajıdır. Bu takım için varını yoğunu feda edenler oynayacak artık. Belhanda oynamadığı halde, ayağını kıpırdatmadığı halde ilk 11'e giriyordu."

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Sempatisi ve antipatisine göre..."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Belhanda kararı sonrası takım kaptanları şok yaşadı! Arda Turan ve Muslera ile...
Paraya para demiyorlar! İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler
Son Dakika Haberi: Salih Memişoğlu İstanbul'da defnedildi! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu!
SON DAKİKA: Altın almak isteyenler dikkat! 'Ciddi fiyat farkı var'
Son dakika: İsmail Küçükkaya’dan şiddet gören eski eş Eda Demirci'den bomba açıklamalar: “Benim değil, güçlünün yanında oldu”
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı risk haritasındaki 26 ilde kırmızı telaşı!
Şoray Uzun’un Rasim Öztekin’in anma töreninde söylediği sözler yürekleri dağladı!
Son dakika haberi... En çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu! İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar...
Kutsi rol arkadaşının annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde evlendi
Son Dakika Haberi: MEB'de sıcak gündem: Okullar yaz boyu açık olacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Formayı adil dağıtmıyor..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA