Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert sözler! "Formayı adil dağıtmıyor..."

Younes Belhanda'nın asla bir yıldız oyuncu olmadığını savunan Hıncal Uluç, Alex ve Hagi örneklerini verdi. Bu sezon Galatasaray'ın Belhanda'dan kurtulmasının çok hayırlı olduğunu söyleyen Hıncal Uluç, Fatih Terim'e de yüklendi. Fatih Terim'in bu yönetimin elemanı olduğunu vurgulayan usta isim elemanın üstün kararını onaylamasının dünyanın hiçbir yerinde görülmediğini söyledi.
HINCAL ULUÇ'TAN SERT SÖZLER: AÇIKLANIN HAKEMLERE BAKIN...
A Spor'da Ender Bilgin'in sorularını yanıtlayan Hıncal Uluç; 'Açıklanan hakemlere bakın Fenerbahçe'nin şampiyon olması için neler yapıldığını görün. Türkiye'nin imajına en büyük zararı Türkiye Futgol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir veriyor.' ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN ÇOK YERE DÜŞÜLEN LİGİ...
'Hakemlerin oyuncuların hareketlerini yuttuğunu görüyoruz. Temas bile yok sadece yan yana geziyorlar. Oyunculardan birisi ya yüzünü tutuyor ya ayağını tutuyor. Elini çimlere vurmaya başlıyor 'Bu şu demek ambulans yetiştirin ben ölüyorum.' Dünyanın en çok yere düşülen, hakem tarafından durdurulan maçlarını izliyoruz.'
"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK DEDİĞİM ZAMAN..."
"Fenerbahçe şampiyon olacak" dediğim zaman Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isteyenlerde ürkme başlıyor. Kör parmağın üzerine bu kadar gidilmez diyorlar. Aziz Yıldırım hayatında en çok Galatasaray şampiyonluğu görmüş Fenerbahçe başkanıydı..."
Fatih Terim bu yönetimin elemanıdır. Eleman üstün kararının onaylar mı? Dünyanın neresinde görülmüş? Yıldız lafı o kadar kolay değil. Belhanda yıldızsa Hagi ve Alex ne?
"Fatih Terim'in kendi özeleştirisini yapmadan konuşmaya hakkı yok. Ankaragücü maçında kaybetti, Sivasspor maçında da iki puan kaybetti. Diyor ki 'Galatasaray bu çamur sahada futbol oynayamaz.' Yani kabahat sizde değil zeminde?"
"Fatih Terim, formayı adil dağıtmıyor. Kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor. Mustafa Cengiz ayağa kalktı kendisini kutluyorum, işi bitirdi. Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılması son derece doğru verilmiş bir karar."
Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum"
"Belhanda'nın gidişi kanalara bir mesaj niteliğinde... Nihayet bu kulüpte gözler açıldı artık hak edenler oynayacak mesajıdır. Bu takım için varını yoğunu feda edenler oynayacak artık. Belhanda oynamadığı halde, ayağını kıpırdatmadığı halde ilk 11'e giriyordu."
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Sempatisi ve antipatisine göre..."