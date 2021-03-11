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Son dakika: 'dan 'ye hoca önerisi! "Kaçırmamak lazım"

Son dakika... 'nin eski yıldızı , sarı-lacivertli kulübün 'den sonra 'na veda edecek olan Löw'ü kaçırmaması gerektiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akın, 'un yerine Alman hocanın getirilmesi gerektiğini ifade etti. Serhat Akın, "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek, bence kaçırmamak lazım, nokta atışı olmaz mı?" şeklinde paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 13:26 Son Güncelleme: 11.3.2021 13:41 ABONE OL
Son dakika: Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi! Kaçırmamak lazım

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda Erol Bulut'un geleceği tartışılıyordu. Üst üste alınan galibiyetlerle Bulut koltuğu şimdilik sağlama alsa da bir kesim taraftar sezon sonu yolların ayrılması gerektiğini belirtiyor.

Deneyimli teknik adamın geleceğinin ise ligin kalan diliminde gösterilecek performansa göre şekilleneceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe camiasında Erol Bulut'un sezon sonunda görevden alınmasını isteyen isimlerden biri de eski yıldız Serhat Akın. Sarı-lacivertli taraftarların ilgiyle takip ettiği Akın, yönetimin sezon sonunda Löw'le anlaşması gerektiğini dile getirdi.

Serhat Akın'ın o paylaşımı!

Akın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Joachim Löw Alman milli takımına veda edecek, bence kaçırmamak lazım, nokta atışı olmaz mı?"

2006 yılında Klinsmann'ın ardından Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör olarak göreve başlayan Joachim Löw, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararını duyurmuştu. Alman hoca, EURO 2021'in ardından görevi bırakacağını belirtti.

Löw'ün EURO 2020 sonrası kariyerine nasıl devam edeceği ise merak konusu. Alman teknik adamdan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Löw, sarı-lacivertli takımı unutamadığını ifade etmişti.

Löw verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var."

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Son dakika: Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi! "Kaçırmamak lazım"
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