Son dakika: Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi! "Kaçırmamak lazım"

Löw verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var."