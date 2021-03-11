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Son dakika: Spor yazarları 'nın ayrılığını değerlendirdi! "Güç gösterisi yaptılar ama ..."

Son dakika... 'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sürpriz bir kararla Faslı yıldızın kontratını feshetti. mücadelesi sonrasında yönetimi zemin konusunda eleştiren ve, "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler" ifadesini kullanan Belhanda ile yollar ayrıldı. Deneyimli orta sahanın gönderilmesi camiayı adeta ikiye bölerken olayın hem hukuki hem de sportif boyutu tartışılmaya başlandı. Sabah Spor'un usta yazarlar, Belhanda'nın ayrılığının sarı-kırmızılı takımı nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2021 09:09 Son Güncelleme: 11.3.2021 09:20 ABONE OL
Son dakika: Spor yazarları Belhanda'nın ayrılığını değerlendirdi! Güç gösterisi yaptılar ama Fatih Terim...

Son dakika... Son 3 haftada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara almışken dün patlak veren Belhanda krizi adeta şok etkisi yarattı. Sivasspor ile 2-2 berabere kalınan mücadelenin ardından yönetimi zemin konusunda eleştiren Faslı oyuncunun açıklamaları büyük tepki çekmişti. Yönetimin para cezası verebileceği konuşulurken Belhanda'nın kontratı sonlandırıldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübün imajına ve yönetim kurulunun saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Belhanda'nın sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."

Galatasaray'ın Belhanda kararı sonrası Faslı yıldızın yokluğunun sarı-kırmzılı takımı nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Sabah Spor'un deneyimli kalemleri Belhanda'nın gönderilme kararını değerlendirdi...

MURAT ÖZBOSTAN - SERİ GALİBİYETLER GETİRECEK Mİ?

Galatasaray krizlerden beslenen enteresan bir kulüp. Bir süre önce de yönetim ile Fatih Terim arasında sorunlar olmuş ve arkasından seri galibiyetler gelmişti. Şimdi yeni bir olay. Bunun getirisi olumlu mu olur, olumsuz mu? Bunu zaman gösterecek.

Bu mesele geçmişe dayanan bir olay. Oyuncu daha önce ücretinde indirime gitmedi (Başkan kızmıştı), yeni sözleşme teklifi kendisine de yapılmadı. Gerginlik vardı, ciddi boyutta. Belhanda, Sivasspor maçı sonrası rövanş aldı. Arkasında hep Fatih Terim durduğu için de konunun bu noktaya geleceğini tahmin etmedi belli ki.

Belhanda yerine başka bir futbolcu o günkü açıklamaları yapsa böyle bir karar alınmazdı. Sonuçta Belhanda parayı götürdü. Asıl mesele yönetim ile Fatih Terim arasında nasıl bir ilişki düzeni olacak? Yönetim güç gösterisi yaptı ve kazandı. Takım ve Terim mutlu olacak mı?

ALİ GÜLTİKEN - YOKLUĞU TAKIMDA SIKINTI YARATMAZ

Devre arası transferleriyle özellikle Fernandes'in gelmesi, orta alanda Etebo'yu kullanmaya başlamasıyla Fatih Terim'in eli rahatladı ve kadro kurmakta artık sıkıntı yaşamıyor. Belhanda konusu geldiği günden bu tarafa Galatasaray'da travmatik bir durumdu. Yıldızı bir türlü taraftarla, yönetimle, teknik heyetle barışmadı.

Her sıkıntılı durumda konuşulan ilk isim Belhanda idi. Sürpriz değil. Yokluğu da Galatasaray'da elde olan kadrodan dolayı bir sıkıntı yaratmaz.

BÜLENT TİMURLENK - KARAR HOCAYA BIRAKILMALIYDI

Kötü zemin hakkında görüş belirtmek her futbolcunun hakkıdır. Ancak Belhanda, anlamsız yere içinde yönetim geçen cümleler kurarak kulübün profesyonel çalışanı olduğunu unuttu. G.Saray yönetimi de ligin bitimine iki ay kala 4 yıl formasını giymiş, iki şampiyonlukta payı olan bir oyuncuya para cezası verip kadro dışı kalma kararını da teknik direktörüne bırakabilirdi.

Tüm bu polemikten Galatasaray'a bir enerji çıkmaz. G.Saray haftalardır her şeyi zemine bağlarsa olacağı budur. Ankara'da zemin iyiydi, Sivas maçındaki zemin Kasımpaşa maçındaki zeminin yanında halı gibiydi.

Sonuçta Belhanda'nın kontratı bitiyordu ama G.Saray hâlihazırda kontratı sezon sonunda bitecek olan kaptanı Muslera'ya da yeni kontrat imzalatmadı. Kendi içinizde huzuru bulamazsanız, sahadaki en büyük rakibiniz yine kendiniz olursunuz.

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Son dakika: Spor yazarları Belhanda'nın ayrılığını değerlendirdi! "Güç gösterisi yaptılar ama Fatih Terim..."
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