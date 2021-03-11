Son dakika: Spor yazarları Belhanda'nın ayrılığını değerlendirdi! "Güç gösterisi yaptılar ama Fatih Terim..."

MURAT ÖZBOSTAN - SERİ GALİBİYETLER GETİRECEK Mİ?

Galatasaray krizlerden beslenen enteresan bir kulüp. Bir süre önce de yönetim ile Fatih Terim arasında sorunlar olmuş ve arkasından seri galibiyetler gelmişti. Şimdi yeni bir olay. Bunun getirisi olumlu mu olur, olumsuz mu? Bunu zaman gösterecek.

Bu mesele geçmişe dayanan bir olay. Oyuncu daha önce ücretinde indirime gitmedi (Başkan kızmıştı), yeni sözleşme teklifi kendisine de yapılmadı. Gerginlik vardı, ciddi boyutta. Belhanda, Sivasspor maçı sonrası rövanş aldı. Arkasında hep Fatih Terim durduğu için de konunun bu noktaya geleceğini tahmin etmedi belli ki.

Belhanda yerine başka bir futbolcu o günkü açıklamaları yapsa böyle bir karar alınmazdı. Sonuçta Belhanda parayı götürdü. Asıl mesele yönetim ile Fatih Terim arasında nasıl bir ilişki düzeni olacak? Yönetim güç gösterisi yaptı ve kazandı. Takım ve Terim mutlu olacak mı?