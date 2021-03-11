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Son dakika: 'ın talipleri artıyor!

Son dakika... 'un yıldız kalecisi için devler sıraya girdi. Bir süredir Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlenen Çakır'a talip olan takımların sayısı her geçen gün artıyor. Yıldız eldivene özellikle Almanya ve İngiltere'den yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 11.3.2021 16:52 ABONE OL
Son dakika: Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor!

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirerek Herrera, Kepa, Vazquez ve Pique gibi önemli isimlerinde menajerliğini yapan Arturo Canales ile anlaşan Uğurcan Çakır için kulüpler adeta sıraya girdi.

Daha önce ismi Chelsea, Liverpool gibi kulüplerle anılan Uğurcan Çakır için bu kez Leipzig, Sevilla, Brighton ve West Bromwich takımları da nabız yoklarken, bu sayının daha da artması bekleniyor.

Uğurcan Çakır'ın yurt dışındaki birçok kulüp tarafından yakından takibe alındığı ve yeni menajerinden sürekli olarak oyuncuyla ilgili bilgiler alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'ı canlı olarak izlemek isteyen kulüplere pandemi koşulları nedeniyle izin verilmezken önümüzdeki günlerde Almanya ve İngiltere'den yeni taleplerin gelmesi bekleniyor.

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Uğurcan'ın performansıyla gurur duyduklarını belirterek, "İyi olan her şeye ilgi olur. Ancak Uğurcan daha da iyilerini yapacak. Ligin kalanı ve Avrupa Şampiyonası sonrası neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Uğurcan'ı 15 milyon euro'ya bırakmayan bordo-mavili yönetimin sezon sonu için gelmesi muhtemel teklifler için ise en asgari rakam olarak 20 milyon Euro ve sonraki satıştan rakam talep etmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA KEYİFLER YERİNDE

Trabzonspor'un Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına bir günlük izinin ardından kaldığı yerden başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları oynanan antrenmanın sonunda çift kale maç yapıldı. Beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda A.Parmak'ın takımı galip gelirken antrenman sonrası kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

TRONDSEN ISINIYOR

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Trondsen, yavaş yavaş saha çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 gün önce ülkesinden dönerek tedavisine Trabzon'da devam edilen Trondsen'in bu ayın sonunda formasına kavuşması bekleniyordu. Ancak oyuncu henüz takımla çalışmalara başlamadığı için bu sürenin Nisan'ın ortalarını bulacağı belirtildi.

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Son dakika: Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor!
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