Son dakika: Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor!

Daha önce ismi Chelsea, Liverpool gibi kulüplerle anılan Uğurcan Çakır için bu kez Leipzig, Sevilla, Brighton ve West Bromwich takımları da nabız yoklarken, bu sayının daha da artması bekleniyor.

Uğurcan Çakır'ın yurt dışındaki birçok kulüp tarafından yakından takibe alındığı ve yeni menajerinden sürekli olarak oyuncuyla ilgili bilgiler alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'ı canlı olarak izlemek isteyen kulüplere pandemi koşulları nedeniyle izin verilmezken önümüzdeki günlerde Almanya ve İngiltere'den yeni taleplerin gelmesi bekleniyor.