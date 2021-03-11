Trabzonspor'da sağ bek için ilk aday Sabaly! Sol bekte de forma giyebiliyor...

TRABZONSPOR'A SENEGALLİ SAĞ BEK!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle devre arasında kadrosunu Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile güçlendirmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın daha bulunduğu ortaya çıktı. Scout ekibi de bazı oyuncuları takibe aldı. Sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına isimler araştırılmaya başlandı.