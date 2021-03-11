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'da sağ bek için ilk aday ! Sol bekte de forma giyebiliyor...

sezon sonu transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo mavililer kariyerine PSG altyapısında başlayan Youssouf için girişimlere başlayacak. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek başarılı oyuncu için teklif yapılacak. Abdullah Avcı'nın Sabaly'yi Beşiktaş'ın başındayken de istediği gelen bilgiler arasında. Sabah Gazetesi muhabiri 'in özel haberi...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 11.3.2021 09:15 ABONE OL
Trabzonspor'da sağ bek için ilk aday Sabaly! Sol bekte de forma giyebiliyor...

Abdullah Avcı geldikten sonra pozitif futbol oynayan Trabzonspor bazı pozisyonlarda sorun yaşıyor. Pereira ile yolların ayrılmasından sonra Serkan Asan'ın performansı iyi olsa da Trabzonspor oraya yeni bir oyuncu arıyor. Son olarak Fransız Bordeaux takımında forma giyen Youssouf Sabaly gündeme geldi!

TRABZONSPOR'A SENEGALLİ SAĞ BEK!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle devre arasında kadrosunu Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile güçlendirmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın daha bulunduğu ortaya çıktı. Scout ekibi de bazı oyuncuları takibe aldı. Sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına isimler araştırılmaya başlandı.

Sağ bek için listenin ilk sırasına Avcı'nın Beşiktaş'ta görev yaparken de istediği Youssouf Sabaly yazıldı. Fransa'nın Bordeaux takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya, lig sona ermeden teklif yapılması planlanıyor. Oyuncunun yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda bu transfer için resmi temaslar start alacak.

YOUSSOUF SABALY KİMDİR?

Kariyerine PSG altyapısında başlayan, Evian ve Nantes gibi takımlarda da kiralık forma giyen 28 yaşındaki Sabaly, bir süre PSG kadrosunda kaldıktan sonra 2017'de Bordeaux tarafından 4 milyon Euro'ya transfer edildi. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.

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Trabzonspor'da sağ bek için ilk aday Sabaly! Sol bekte de forma giyebiliyor...
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