Aykut Kocaman'dan flaş sözler! "İşin provokasyon tarafı..."

Süper Lig'de 30. hafta Başakşehir - Beşiktaş maçıyla açıldı. Maç başından ilk yarının sonuna kadar Beşiktaş'ın etkili oyunuyla geçen mücadele, Larin'in ilk yarıda bulduğu tek golle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısı oldukça bol pozisyonlu ve gollü geçerken Başakşehir ve Beşiktaş'ın karşılıklı golleri sonucunda Josef de Souza'nın son dakikalarda attığı kritik gol, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi.

Maç sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ligde 16. sırada bulunan Başakşehir'in durumunu değerlendiren deneyimli teknik adam, yayıncı kuruluşa da serzenişte bulundu.

"DEĞİŞTİRECEĞİMİZ VE DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"1500 ile 2000 arasında ortalama hareket oluyor oyunda. Hepsi birbirine bağlı bunların. Bugün esas itibarıyla daha uyumlu ve şampiyonluğu isteyen bir takım vardı."

"Biz, yeniden bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan, başlama, bitirme ve sonradan oyuna girme şeklinde taramaya çalışıyoruz. Ana etken bizden daha iyi oynadılar. Ucuz bir mağlubiyet oldu bizim için."

"Beşiktaş çok geniş alanda oynuyor oyunu. Çok topun peşinde koşmaya başladık. Bu şekilde de çıkışlarımız azalmaya başladı ve oyuna tutulma süremiz azaldı. Devre arasına girerken yediğimiz garip gol, dengeleri bir anda değiştirdi."

"Hemen arkasından bulduğumuz gol, bizim direncimizi arttırdı. Tam o sırada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Oyun her tarafa doğru gidebilir ama beraberlikle bitme ihtimali daha yüksek gözüküyordu. Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gereken çok şey var. Bu bir gerçek."

"İŞİN PROVOKASYON TARAFI..."

"Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de böyleydi. Benden öncekilerde böyleydi. Özellikle yayıncı kuruluşun, Demba Ba'ya bunu sorduğunuz anda işin provokasyon tarafı daha ağır basıyor. Oyuncuya neden yedek kalıyorsun, yedek kalmaktan memnun musun? gibi sorular yerine anlamaya çalışırsak, daha yapıcı olursak daha iyi olur."