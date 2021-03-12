Josef de Souza hem Galatasaray'ı hem Başakşehir'i yıktı!

Süper Lig'in 30. haftasına lider giren Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıktı. Karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 63 puanla liderlik koltuğunu bu haftada bırakmamayı garantilemiş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, Larin, Welinton ve Josef de Souza kaydederken Başakşehir'in golleri ise Deniz Türüç ve Demba Ba'dan geldi. Siyah-beyazlı ekibe sezon başında katılan Brezilyalı orta saha Josef, maçın son dakikalarında attığı kritik golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla hem teknik ekibini hem de taraftarını memnun eden Josef de Souza, ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde attığı golle de Beşiktaş'ın yüzünü güldüren isim olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahadaki dinamosu olan Josef, bu sezon toplamda 25 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistle oynadı.

7 SEZON SONRA...

Başakşehir'i son olarak 9 Kasım 2014 yılında Demba Ba ve Kerim Frei'ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. 7 sezon sonra rakibi karşısında 3-2 kazanan Kara Kartal, zirvede de puan farkını artırmayı başardı.