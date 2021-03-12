Son dakika: Belhanda'dan veda açıklaması! Fatih terim detayı...

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız Younes Belhanda, Sarı-kırmızılı kulübe sosyal medya hesabından bir veda açıklamasında bulundu.
Belhanda'nın veda açıklamasında kullandığı fotoğrafta Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.
Younes Belhanda, Galatasaray takımının toplu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.