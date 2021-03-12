Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Belhanda'dan veda açıklaması! Fatih terim detayı...

Son dakika: Belhanda'dan veda açıklaması! detayı...

'ın sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız , Sarı-kırmızılı kulübe sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. Belhanda'nın paylaşımda kullandığı fotoğrafta, teknik direktör 'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 23:08 Son Güncelleme: 12.3.2021 23:27 ABONE OL
Son dakika: Belhanda'dan veda açıklaması! Fatih terim detayı...

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız Younes Belhanda, Sarı-kırmızılı kulübe sosyal medya hesabından bir veda açıklamasında bulundu.

Belhanda'nın veda açıklamasında kullandığı fotoğrafta Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.

Younes Belhanda, Galatasaray takımının toplu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları: Dışarı çıkmayın! İşte o iller
Son dakika Genelgesi | 76 şehirde alarm! Yüz yüze eğitim olan şehirlerde yeni tedbirler
Şoray Uzun’un Rasim Öztekin’in anma töreninde söylediği sözler yürekleri dağladı! Sanki içine doğmuş gibi...
Masumiyet dizisinin setinde gergin anlar! Ünlü oyuncu Deniz Çakır’a suç duyurusu!
Ödül almaya giden ünlü oyuncu Kerem Bursin’e şok! Bu tepkiyi hiç beklemiyordu!
SON DAKİKA | Hayatını kaybeden eski manken Karahan Çantay’ın ablası bilinmeyenleri anlattı!
Son dakika: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Belhanda'nın ardından Onyekuru da...
SON DAKİKA: Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyardı: Ciddi fiyat farkı var!
Ünlü şarkıcı Kutsi rol arkadaşının annesi Sibel Ülker ile sürpriz bir şekilde evlendi
SON DAKİKA: Belhanda kararı sonrası takım kaptanları şok yaşadı! Arda Turan ve Muslera ile...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Belhanda'dan veda açıklaması! Fatih terim detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA