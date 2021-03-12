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Son dakika: 'tan açıklaması! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Son dakika haberi... 'in 30. haftasında oynanan Başakşehir - mücadelesi, siyah-beyazlıların 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla puanını 63'e çıkaran Beşiktaş, 30. haftayı da lider tamamlamayı garantilemiş oldu. Başakşehir maçı sonrası kulübün Asbaşkanı , 'ın sözleşmesi hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 21:48 Son Güncelleme: 12.3.2021 21:56 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Sözleşmesi uzatılacak mı?

Beşiktaş'ın Başakşehir deplasmanında 3-2'lik galibiyeti, siyah-beyazlılara şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlarken ligin 30. haftasını 63 puanla lider tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, Larin, Welinton ve Josef de Souza'dan gelirken Başakşehir'de Deniz Türüç ve Demba Ba'nın golleri, galibiyete yetmedi.

Maç sonunda Beşiktaş'ın Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın sözleşmesi hakkında konuştu. Kocadağ, "Hocamızla alakalı hiçbir problem yok." dedi.

"UZUN YILLAR DEVAM EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu olan Sergen Yalçın'ın sözleşmesi hakkında konuşan Emre Kocadağ, "Sözleşme konuşuluyor gelecek sezonla alakalı, gereksiz konuşmalar oluyor. Hocamızla alakalı hiçbir problem yok, hocamız bizden, biz ondan memnunuz. Camiamız bu noktada endişe duymasın, bir şekilde beraber uzun yıllar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan gelmeyen iki penaltı var. Biz sahada oynayıp, sahada kazanmayı umuyoruz. Seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını, ne futbolu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum."

"Kupa da çok önemli bizim için. Sonra Fenerbahçe derbisi var, biz maç ayrımı yapmıyoruz. Bu 3 puan ne kadar önemliyse, bundan sonrası da önemli."

"Kadronun kısıtlı olduğuna katılmıyorum. Yedek kulübesinde de ciddi isimler var. Sene aşından beri yaratılmış bir algı bu. Sene başında da bu şekilde cevap verdiğimizde insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimizde transferler yetersiz dendi."

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Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Sözleşmesi uzatılacak mı?
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