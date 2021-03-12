SON DAKİKA: Çarpıcı açıklama geldi! "Emre Belözoğlu isteyerek Fenerbahçe Sportif Direktörü olmadı"

"Elbette burada başkanların ve yönetimlerin fikri önemli ama bu adamın zaten futbol aklı çok güçlü olduğu düşünüldüğü için göreve getiriliyor. Emre Belözoğlu, ne Erol Bulut'un teknik konularda kadro seçimi konusunda işine karşıyor. Bu konuda garanti verebilirim çok net biliyorum. Ne de takım içerisinde bunu Volkan Demirel için de söyleyebilirim efendim Erol Bulut'un arkasında uyuyor. Erol Bulut'un arkasında çalışıyor. Bu gibi çok yakışıksız ifadeler kullanılıyor."