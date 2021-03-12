SON DAKİKA: Çarpıcı açıklama geldi! "Emre Belözoğlu isteyerek Fenerbahçe Sportif Direktörü olmadı"

Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, Sabah.com.tr Youtube kanalında Melisa Berkalp'in sorularını yanıtladı. Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulunan Demir, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa aşamasına geldiğine yönelik iddiaları yanıtladı. Fenerbahçe, evinde üst üste Göztepe'ye yenildikten sonra Antalyaspor'la da berabere kalıp şampiyonluk yolunda kritik 5 puan kaybetti. Son haftalar girilirken puan kayıplarından sonra başta Teknik Direktör Erol Bulut olmak üzere Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun görevlerinden ayrılacağı gündeme gelmişti.
Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir'in Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'ba dair açıklamaları şu şekilde;
"Emre Belözoğlu zaten futbolculuk kariyerini ve karakterini herkes biliyor. Çok anlatmaya gerek yok. Kolay kolay bırakacak, vazgeçecek, gidecek bir adam değil. Fenerbahçe'den futbolcu olarak ayrıldığı dönemde de Emre ayrılmadı."
"Sportif Direktör Terraneo vardı, onun kararıyla ayrılmak zorunda kaldı. Hatta televizyondan öğrendi ayrıldığını. Yani Emre, Fenerbahçe'yi o kadar kolay kolay bırakacak bir adam değil."
"Sıkıntılı dönemler her takımda olduğu gibi Fenerbahçe'de de vardır. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamadığı bir kırılganlık var Fenerbahçe'de. Galatasaray ve Beşiktaş'a oranla bu kırılganlık Fenerbahçe'de çok daha fazla vardır."
"Bir berabelikte dahi, Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinden Erol Bulut'un gönderilmesine kadar hatta başkan Ali Koç bıraksın artıka geliyor konu. O yüzden bu kırılganlığa Samandıra'nın da alışması lazım, kulüp yönetiminin de alışması lazım. Bu böyle gidecek, Fenerbahçe bir şampiyonluk kazanana kadar bu kırılganlık olacak herkesin buna alışması lazım."
"Antalyaspor maçından sonra olumsuz bir hava oluşunca Emre Belözoğlu'nun gönderilmesine ve istifasına kadar geliyor mevzu. Futbol şubesini, bunu çok fazla konuşmuyoruz ama aslında Ali Koç, Emre Belözoğlu'na emanet etmiş durumda."
"Ali Koç, Emre Belözoğlu'na dedi ki; "Sen gel bu operasyonları organize et. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kupasızlık durumundan çıkar." Böyle bir görevi üstlenmiş bir adam, elbette futbolla ilgili konularda bir söz sahibi olacak bu gayet doğal. "
"İnsanlar şunu anlamıyor. Emre Belözoğlu'nun görev tanımını tam algılayamıyor insanlar. Ülkemizde çok alışık bir durum olmadığı için sportif direktör kavramı. Bunu açıklamamız lazım. Sportif direktör, Türkiye şartlarında değil normal şartlarda teknik direktör getirme ve gönderme yetkisi dahil olmak üzere bütün yetkilere sahiptir. Futbolla ilgili tüm operasyonlar sportif direktör onayından geçer veya onun önerisiyle olur."
"Elbette burada başkanların ve yönetimlerin fikri önemli ama bu adamın zaten futbol aklı çok güçlü olduğu düşünüldüğü için göreve getiriliyor. Emre Belözoğlu, ne Erol Bulut'un teknik konularda kadro seçimi konusunda işine karşıyor. Bu konuda garanti verebilirim çok net biliyorum. Ne de takım içerisinde bunu Volkan Demirel için de söyleyebilirim efendim Erol Bulut'un arkasında uyuyor. Erol Bulut'un arkasında çalışıyor. Bu gibi çok yakışıksız ifadeler kullanılıyor."
"Futbolculuklarında da biliyoruz, ben Volkan'ın da, Emre'nin de Fenerbahçe'nin zararına olacak bir şey yapacağını düşünmüyorum. Olmadığını da biliyorum."
"Emre Belözoğlu'nun zaten kariyer planlamasında teknik direktörlük, Fenerbahçe teknik direktörlüğü olan bir adam değil. Emre bu işi yurt dışında yapmak istiyordu. Fakat durumlar zorunluluk hali Emre'yi Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevine getirdi. Burada Emre, kendi kendine sportif direktör olmadı. Fenerbahçe'den Emre'ye böyle bir teklif geldi."
"Emre Belözoğlu'nun bu göreve koştura koştura geldiği bir durum da yok. Fenerbahçelilere şunu söyleyebilirim; Emre Belözoğlu'na sahip çıkmaları gerekir. Bence biraz daha sakin kalmaları lazım bu süreçte. Çünkü artık final haftalarına geldik. Bu final haftalarında alınacak beraberlikler de olabilir, mağlubiyetler de olabilir. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edilmeli. Sezon sonunda da o hesap sezon sonunda görülsün. Şu an için o eleştirileri biraz dondurma zamanı."
"Fenerbahçe'de her zaman baskı var. Bence sadece yönetimin değil camianın da bunu görmesi lazım. Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmemesi durumunun yıpratıcı ve kırılgan bir yapı oluşturduğu kesin. O yüzden burada mümkün olduğunca sakina kalarak şampiyon olursun, olamazsan da o zaman faturayı kime keseceğine başkan, sportif direktör, teknik direktör, futbolcular camia sezon sonunda buna karar verir."