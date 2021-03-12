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Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: " sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum..."

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, spor gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sabah Youtube kanalında Melisa Berkalp'in konuğu olan Volkan Demir, 'ın kararını yorumladı. Belhanda'nın ayrılığından sonra 'in basın toplantısını çok merak ettiğini söyleyen deneyimli muhabir Gedson'un beklentileri karşılayamadığını vurguladı.

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Giriş Tarihi: 12.3.2021 14:20 Son Güncelleme: 12.3.2021 14:20 ABONE OL
Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'dan 'nın gönderilmesi sonrası Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahne alması bekleniyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Gedson'un fizik olarak henüz hazır durumda olmadığını ifade etti. Sportif açıdan Belhanda kararının doğru olmadığının altını çizen Demir, kaybedilecek iki puanın bile şampiyonluk yarışında yara alındığını söylerken böyle bir ortamda verilen kararın çok orantısız olduğunun altını çizdi.

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'GEDSON FERNANDES HAZIR DEĞİL!'

' Sivaspor maçına 5-6 farklı oyuncuyla başladı. Yapılan değişikliklerin üzerine şunu söyleyebilirim Onyekuru'nun da dinlenebileceği bir ortam var. Yüzde yüz fit değil. Gedson Fernandes de alışma evresinde. Fiziksel olarak kendisini iyi duruma getirmek istiyor. Hazır hale gelene kadar yedek bekleyebilir.'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'İ HAK EDİYOR!'

'Bana göre 'da bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Kerem Aktürkoğlu belki sezon başındaki planlamada yoktu fakat Galatasaray'ın kanat rotasyonunda bence bir numara olabilir. Kerem genç bir oyuncu bu sene parlatırız seneye oynatırız gibi düşünüldü ama ilk 11'i net olarak hak ediyor.'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'e de soruldu bu soru 'Bırakın da genç oyuncuların ne zaman oynayacağına ben karar vereyim.' dedi. Tabi ki haklı, Fatih Hoca takımını bizden daha iyi tanıyor. Fatih Terim'in yıllardır yakaladığı başarılar ortada Kerem konusunda da bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Tabi ki bunun kararını hoca verecek. Ben Onyekuru'nun yerine de Babel'in yerine de Kerem Aktürkoğlu ile başlarım açıkçası.

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

BELHANDA KARARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

', zemin eleştirisi yaptı. Zemini ekeştirirken yöneticiler kendilerine bakacaklarına zemini düzeltsinler dedi. Devamında 'düzeltme' açıklaması yaptı. 'Kastım seçilmiş yöneticiler değil sahayla ilgilenenler' dedi.

Bana göre ilginç bir karar. Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olmasaydı bu karar verilebilir miydi? , Belhanda'nın takımda kalmasını istiyor muydu istemiyor muydu? Kurumsal kimliklere yapılan saldırılar kesinlikle yaptırımla cezalandırılmalı fakat bu karar çok orantısız.

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'UMARIM G. SARAY DAVASINDA HAKLIDIR...'

'Bu karar FIFA'ya gidecek. bir Türk kulübü umarım davasında haklıdır ve başına bir şey gelmeden zarar görmeden bu süreci atlatır. Ben sportif olarak kararı değerlendirmek istiyorum. Kalan 12 haftada 'nın ayrılığı Galatasaray'a zarar verebilir. Galatasaray'ın en iyi oynadığı maçlarda Taylan, Emre Kılınç ve Belhanda sahada oldu.'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'ORANTISIZ BİR KARAR'

'Belhandasız bir 'ın nasıl bir orta sahayla oynayacağı belirsiz. Gedson deniyor fakat Gedson için kimse 'Evet net orta sahada oynar.' yorumu yapamıyor. Çünkü fizik olarak hiç hazır değil. Kritik haftalar oynanıyor, 'nın yokluğunda kaybedilecek 2 puan bile beraberlik bile sizi şampiyonluktan edebilir.

'Bence biraz acele alınmış orantsız bir karar. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Galatasaray, önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alıp şampiyon olursa ne Belhanda konuşulur ne FIFA konuşulur ama ters durum olursa problem yaşanır. Kesinlikle riskli bir karar.'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

FATİH TERİM NELER SÖYLEYECEK?

'Ben hafta sonu 'in de bu kararla ilgili neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Fatih Hoca'nın basın toplantıları maçlardan daha hararetli geçiyor. Çok ilgi görüyor. Hakikaten Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası basın toplantısında konusuyla ilgili söyleyeceklerini çok merak ediyorum.'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

'Fatih Hoca'yı o açıdan tebrik ediyorum. Çok iyi bir basın toplantısı performansı var. Liderler için bu çok önemli. Basın toplantısında kamuoyunu etki altına alma başarısı, Fatih Hoca bunu çok iyi yapıyor. Güzel bir basın toplantısı bekliyorum 'den...'

Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum...

DERBİNİN DEPLASMANDA OLMASI F. BAHÇE İÇİN OLUMLU

'Beşiktaş maçı için Fenerbahçe'nin en büyük avantajı maçın Kadıköy'de olmaması. Fenerbahçe, iki sezon üst üste 'a yenildi. Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. O yüzden derbinin deplasmanda olması Fenerbahçe için olumlu.'

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Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: "Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum..."
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