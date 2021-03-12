Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: "Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum..."

Galatasaray'dan Belhanda'nın gönderilmesi sonrası Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahne alması bekleniyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Gedson'un fizik olarak henüz hazır durumda olmadığını ifade etti. Sportif açıdan Belhanda kararının doğru olmadığının altını çizen Demir, kaybedilecek iki puanın bile şampiyonluk yarışında yara alındığını söylerken böyle bir ortamda verilen kararın çok orantısız olduğunun altını çizdi.
'GEDSON FERNANDES HAZIR DEĞİL!'
'Galatasaray Sivaspor maçına 5-6 farklı oyuncuyla başladı. Yapılan değişikliklerin üzerine şunu söyleyebilirim Onyekuru'nun da dinlenebileceği bir ortam var. Yüzde yüz fit değil. Gedson Fernandes de alışma evresinde. Fiziksel olarak kendisini iyi duruma getirmek istiyor. Hazır hale gelene kadar yedek bekleyebilir.'
'KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'İ HAK EDİYOR!'
'Bana göre Galatasaray'da bir Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Kerem Aktürkoğlu belki sezon başındaki planlamada yoktu fakat Galatasaray'ın kanat rotasyonunda bence bir numara olabilir. Kerem genç bir oyuncu bu sene parlatırız seneye oynatırız gibi düşünüldü ama ilk 11'i net olarak hak ediyor.'
Fatih Terim'e de soruldu bu soru 'Bırakın da genç oyuncuların ne zaman oynayacağına ben karar vereyim.' dedi. Tabi ki haklı, Fatih Hoca takımını bizden daha iyi tanıyor. Fatih Terim'in yıllardır yakaladığı başarılar ortada Kerem konusunda da bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Tabi ki bunun kararını hoca verecek. Ben Onyekuru'nun yerine de Babel'in yerine de Kerem Aktürkoğlu ile başlarım açıkçası.
BELHANDA KARARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
'Belhanda, zemin eleştirisi yaptı. Zemini ekeştirirken yöneticiler kendilerine bakacaklarına zemini düzeltsinler dedi. Devamında 'düzeltme' açıklaması yaptı. 'Kastım seçilmiş yöneticiler değil sahayla ilgilenenler' dedi.
Bana göre ilginç bir karar. Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor olmasaydı bu karar verilebilir miydi? Fatih Terim, Belhanda'nın takımda kalmasını istiyor muydu istemiyor muydu? Kurumsal kimliklere yapılan saldırılar kesinlikle yaptırımla cezalandırılmalı fakat bu karar çok orantısız.
'UMARIM G. SARAY DAVASINDA HAKLIDIR...'
'Bu karar FIFA'ya gidecek. Galatasaray bir Türk kulübü umarım davasında haklıdır ve başına bir şey gelmeden zarar görmeden bu süreci atlatır. Ben sportif olarak kararı değerlendirmek istiyorum. Kalan 12 haftada Belhanda'nın ayrılığı Galatasaray'a zarar verebilir. Galatasaray'ın en iyi oynadığı maçlarda Taylan, Emre Kılınç ve Belhanda sahada oldu.'
'ORANTISIZ BİR KARAR'
'Belhandasız bir Galatasaray'ın nasıl bir orta sahayla oynayacağı belirsiz. Gedson deniyor fakat Gedson için kimse 'Evet net orta sahada oynar.' yorumu yapamıyor. Çünkü fizik olarak hiç hazır değil. Kritik haftalar oynanıyor, Belhanda'nın yokluğunda kaybedilecek 2 puan bile beraberlik bile sizi şampiyonluktan edebilir.
'Bence biraz acele alınmış orantsız bir karar. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Galatasaray, önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alıp şampiyon olursa ne Belhanda konuşulur ne FIFA konuşulur ama ters durum olursa problem yaşanır. Kesinlikle riskli bir karar.'
FATİH TERİM NELER SÖYLEYECEK?
'Ben hafta sonu Fatih Terim'in de bu kararla ilgili neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Fatih Hoca'nın basın toplantıları maçlardan daha hararetli geçiyor. Çok ilgi görüyor. Hakikaten Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası basın toplantısında Belhanda konusuyla ilgili söyleyeceklerini çok merak ediyorum.'
'Fatih Hoca'yı o açıdan tebrik ediyorum. Çok iyi bir basın toplantısı performansı var. Liderler için bu çok önemli. Basın toplantısında kamuoyunu etki altına alma başarısı, Fatih Hoca bunu çok iyi yapıyor. Güzel bir basın toplantısı bekliyorum Fatih Terim'den...'
DERBİNİN DEPLASMANDA OLMASI F. BAHÇE İÇİN OLUMLU
'Beşiktaş maçı için Fenerbahçe'nin en büyük avantajı maçın Kadıköy'de olmaması. Fenerbahçe, iki sezon üst üste Galatasaray'a yenildi. Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. O yüzden derbinin deplasmanda olması Fenerbahçe için olumlu.'