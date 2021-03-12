Volkan Demir Sabah Spor'a konuştu: "Belhanda sonrası Terim'in basın toplantısı performansını çok merak ediyorum..."

'ORANTISIZ BİR KARAR'

'Belhandasız bir Galatasaray'ın nasıl bir orta sahayla oynayacağı belirsiz. Gedson deniyor fakat Gedson için kimse 'Evet net orta sahada oynar.' yorumu yapamıyor. Çünkü fizik olarak hiç hazır değil. Kritik haftalar oynanıyor, Belhanda'nın yokluğunda kaybedilecek 2 puan bile beraberlik bile sizi şampiyonluktan edebilir.

'Bence biraz acele alınmış orantsız bir karar. Bunun sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Galatasaray, önümüzdeki maçlarda başarılı sonuçlar alıp şampiyon olursa ne Belhanda konuşulur ne FIFA konuşulur ama ters durum olursa problem yaşanır. Kesinlikle riskli bir karar.'