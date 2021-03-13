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aylar sonra 'de kadroya alındı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcumuz , sakatlığının ardından 2 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Lille, ile oynayacağı karşılaşma 21 kişilik kadroda, Burak Yılmaz'a da yer verdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 23:33 ABONE OL
Burak Yılmaz aylar sonra Lille'de kadroya alındı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de sakatlığı geçen Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Lille'in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak'ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille'de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.

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Burak Yılmaz aylar sonra Lille'de kadroya alındı!
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