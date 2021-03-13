Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.
Zorlu mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Deniz Caner Özaral üstleniyor.
Maç öncesi Hatayspor 46, Çaykur Rizespor ise 28 puanda bulunuyor. Ligde 8 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatayspor ise Avrupa iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda...
ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 HATAYSPOR (İlk yarı oynanıyor)
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13' Hatayspor atağında Boupendza'nın müsait pozisyonda kafa vuruşu auta gitti.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf