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CANLI | - maçı başladı

'in 30. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maç öncesi Hatayspor 46, Çaykur Rizespor ise 28 puanda bulunuyor. Çaykur Rizespor - Hatayspor maçının canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:06 Son Güncelleme: 13.3.2021 16:13 ABONE OL
CANLI | Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı başladı

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Zorlu mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Deniz Caner Özaral üstleniyor.

Maç öncesi Hatayspor 46, Çaykur Rizespor ise 28 puanda bulunuyor. Ligde 8 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son vermek istiyor. Hatayspor ise Avrupa iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda...

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 HATAYSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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13' Hatayspor atağında Boupendza'nın müsait pozisyonda kafa vuruşu auta gitti.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

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CANLI | Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı başladı
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