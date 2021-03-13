Son dakika: Berat Özdemir'den Trabzonspor'a kötü haber

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da deneyimli orta saha Berat Özdemir sakatlanmıştı. Bordo-mavili takım, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparken, Özdemir'in Erzurumspor mücadelesinin kadrosuna alınmadığı ifade edildi.
Yapılan bilgilendirmede Berat Özdemir'in sağ arka adalesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı vurgulandı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, 'Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir' dedi."
Öte yandan Berat Özdemir'in yanı sıra Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Vitor Hugo da kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu: UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, EDGAR IE, AHMETCAN KAPLAN, ATAKAN GÜNDÜZ, HOSSEINI, SERKAN ASAN, HÜSEYİN TÜRKMEN, MARLON, FARUK CAN GENÇ, ABDULKADİR PARMAK, BAKER, FLAVIO DA SILVA, BAKASETAS, YUNUS MALLI, EKUBAN, YUSUF SARI, SAFA KINALI, NWAKAEME, AFOBE, DJANINY.