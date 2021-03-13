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Son dakika: ’den flaş Belhanda açıklaması: "Zarar vermesine müsaade etmem..."

Son dakika... 'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk olan 'da gözler 'in Belhanda hakkında yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Hafta içi sürpriz bir kararla sözleşmesi feshedilen Faslı yıldız için düşünceleri sorulan deneyimli hoca, "Bu ayrılığın ve kriz ortamının Galatasaray'a zarar vermesine müsaade etmem" ifadelerini kullandı. Terim, Belhanda ile iyi vedalaştıklarını ve konunun kapandığını belirtti. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 13.3.2021 18:40 Son Güncelleme: 13.3.2021 19:07 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim’den flaş Belhanda açıklaması: Zarar vermesine müsaade etmem...

Son dakika... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Belhanda konusunun kapandığını ve bu krizin Galatasaray'a zarar vermesine müsaade etmeyeceğini ifade eden Terim, "İnsanların neler beklediğini görüyorum. Nagatomo, Gomis, Drogba'yı nasıl gönderdiysek Belhanda'yı da 4 sene Galatasaray'a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın daha önce kendisini de gönderdiğini belirten deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "Galatasaray büyük camiadır. Bugün temsilcilerimiz dünyanın her tarafında. Kewell, Avustralya için önemlidir ama Galatasaray için de öyle. Melo, Drogba, Sneijder hepsi öyle. İyi ayrılmak, teşekkür etmek Galatasaray'ın kültürü olmalıdır. Tek önemli olan Galatasaray'dır. Biz 2 sene üst üste şampiyon olduk. Sonrasında beni gönderdiler. 1, 2 gün sonra da 19:05'te noter kağıdını yolladılar. Ben Galatasaray'a küsmedim. Belhanda konusunun kaos, kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapandı."

Sezonun son dilimine girildiğinde Galatasaray'ın performansının yükseldiğini ifade eden Terim, "Taraftarlara seslenmek istiyorum; Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum. Uçak sallanmaya başladığı an hemen hostese bakarsınız, pilotu görmediniz için. Ben, kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği bir insanım. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Takımlarda krizler olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir" şeklinde konuştu.

ÇİFT FORVET DEĞERLENDİRMESİ!

Kayserispor karşısında Mostofa Mohamed ve Radamel Falcao'yu birlikte kullanması sorulan Fatih Terim, "2 santrforu gerekirse kullanırız demişti. Düşüncelerim sahaya yansırsa devam etmeyi düşünüyorum. Çok da tatmin olmazsam hamle oyuncularımız, başka oynayacağımız şekil de var. Neredeyse ezberlediğimiz sistemden uzaklaşmayı düşünmedim. Yumuşak geçiş böyle olduğu için böyle bir takım sürdüm. Yaptığımız bütün çalışmalarda iyi gördüm. İnşallah sahaya yansır.

Olan, olmayan herkes hazır ve mutlu. Burada kadroda dahil edemediğimiz Halil, Oğulcan, Şener, kaleci Fatih, hepsi mutlu. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizle, alabilirsek bonservisini çok iyi olacak. Yönetimden böyle bir talepte bulunacağım.

Oğulcan'ın olmamasının cezasıyla alakası yok. Oğulcan'ın ile 4 yıllık sözleşmesi var. Onunla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Olan, olamayan oyuncular; o günün maçıyla ilgili alınan karardır. Kimse mutsuz değil" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Fatih Terim’den flaş Belhanda açıklaması: "Zarar vermesine müsaade etmem..."
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