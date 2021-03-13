Son dakika: Fatih Terim’den flaş Belhanda açıklaması: "Zarar vermesine müsaade etmem..."

Sezonun son dilimine girildiğinde Galatasaray'ın performansının yükseldiğini ifade eden Terim, "Taraftarlara seslenmek istiyorum; Ben takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum. Uçak sallanmaya başladığı an hemen hostese bakarsınız, pilotu görmediniz için. Ben, kabin amiri gibi herkesin suratında ne ifade ettiği bir insanım. Benim enerjim hiçbir zaman bitmez. Takımlarda krizler olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Hiç kimse merak etmesin, uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecektir" şeklinde konuştu.