Son dakika: Kayserispor-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! (Canlı anlatım)

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Ligde son 2 haftada 5 puan bırakan Galatasaray, son 2 maçını kazanan Kayserispor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. 6 eksikle Kayseri deplasmanına giden Galatasaray, bu maçtan 3 puan alarak şampiyonluk yarışında yeniden moral depolamak istiyor.
Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, Falcao ve Mostafa Mohamed'i aynı anda sahaya sürüyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao, Mostafa Mohamed
Galatasaray'ın eksikleri şöyle:
Emre Taşdemir, Ryan Donk, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk.