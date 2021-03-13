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Son dakika: - maçında 11'ler belli oldu! (Canlı anlatım)

Son dakika haberi... 'in 30. haftasında son iki haftayı puan kaybıyla geçen , 'a konuk oluyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada, hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında 5 puan bırakan sarı-kırmızılılar, son 2 maçını galibiyetle tamamlayan ve çıkışta olan Kayserispor'a karşı galibiyet arayacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 17:33 Son Güncelleme: 13.3.2021 17:47 ABONE OL
Son dakika: Kayserispor-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! Canlı anlatım

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Ligde son 2 haftada 5 puan bırakan Galatasaray, son 2 maçını kazanan Kayserispor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. 6 eksikle Kayseri deplasmanına giden Galatasaray, bu maçtan 3 puan alarak şampiyonluk yarışında yeniden moral depolamak istiyor.

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, Falcao ve Mostafa Mohamed'i aynı anda sahaya sürüyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao, Mostafa Mohamed

Galatasaray'ın eksikleri şöyle:

Emre Taşdemir, Ryan Donk, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk.

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Son dakika: Kayserispor-Galatasaray maçında 11'ler belli oldu! (Canlı anlatım)
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