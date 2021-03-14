Di Maria'nın evi soyuldu! Ağlayarak stadı terk etti...

HIRSIZLIK SIRASINDA AİLESİ DE VARDI!

Haberde yıldız futbolcunun ciddi bir kişisel problem nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor. Daha önce Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin evi hırsızlar tarafından soyulmuştu.