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Di Maria'nın evi soyuldu! Ağlayarak stadı terk etti...

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain (), sahasında 'a 2-1 mağlup oldu. Maça ilk 11'de başlayan PSG'li 'nın karşılaşma oynanırken evi soyuldu. Arjantinli yıldız, maçın 62. dakikasında duş almadan ağlayarak stattan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 15.3.2021 08:25 ABONE OL
Di Maria'nın evi soyuldu! Ağlayarak stadı terk etti...

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı. Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stattan ayrıldı.

AĞLAYARAK STATTAN AYRILDI!

RMC Sport'un haberine göre, Sportif direktör Leonardo ile Teknik Direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı. Arjantinli yıldızın ağlayarak stadı terk ettiği belirtildi.

HIRSIZLIK SIRASINDA AİLESİ DE VARDI!

Haberde yıldız futbolcunun ciddi bir kişisel problem nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor. Daha önce Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin evi hırsızlar tarafından soyulmuştu.

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Di Maria'nın evi soyuldu! Ağlayarak stadı terk etti...
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