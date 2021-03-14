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Iheanacho şov yaptı! farklı kazandı

İngiltere 'de , sahasında 'ı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 39, 69 ve 78. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 64. dakikada Ayoze Perez, 80. dakikada ise 'nun kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 22:15 ABONE OL
Iheanacho şov yaptı! Leicester City farklı kazandı

Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 39, 69 ve 78. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 64. dakikada Ayoze Perez, 80. dakikada ise Ethan Ampadu'nun kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 56'ya çıkaran Leicester ekibi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi, 14 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.

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Iheanacho şov yaptı! Leicester City farklı kazandı
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