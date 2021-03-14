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Paris Saint-Germain karşısında liderlik şansını tepti!

Fransa 'de Paris Saint-Germain, sahasında 'ı ağırladı. Paris ekibi 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan art arda yediği gollerle 2-1 yenik ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 01:11 Son Güncelleme: 15.3.2021 01:42 ABONE OL
Paris Saint-Germain Nantes karşısında liderlik şansını tepti!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu.

Ligue 1'in 29. haftasının son karşılaşmasında PSG, küme düşme hattındaki Nantes'ı konuk etti.

PSG, 42. dakikada Draxler'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede Nantes, Kolo Muani'nin 59. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 71. dakikada Simon kaydetti.

Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Nantes, puanını 27'ye yükselterek 18. sıraya çıktı. Bu sezon 7. yenilgisini alan PSG ise lider Lille'in 3 puan gerisinde 2. sırada 60 puanda kaldı.

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Paris Saint-Germain Nantes karşısında liderlik şansını tepti!
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