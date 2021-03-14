Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ""Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Burada tarih yazdı, muhteşem biri. Şu anda Juve'nin oyuncusu ve Ronaldo hakkında bir açıklama yapamam. Juventus'ta oynuyor ve buna saygı duymalıyım" ifadelerini kullanmıştı.