Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinin ardından eleştirilerin hedefinde Cristiano Ronaldo vardı. Portekizli yıldızla ilgili bomba bir transfer iddiası atıldı. İşte detaylar...
Spor yorumcuları, Porto'nun uzatmada attığı frikik golünde Ronaldo'nun arkasını dönerek büyük hata yaptığını belirtmişlerdi.
"RONALDO YÜZÜNE TOP GELMESİNDEN KORKUYOR"
Sky Sport'ta yorumculuk yapan efsane isim Fabio Capello "Benim zamanımda baraja giren oyuncuları seçtiğinizde onlar toptan korkan biri olmazdı. Toptan korktular ve sırtlarını döndüler. Bu affedilemez" ifadelerini kullanmıştı.
Juventus'un eski futbolcularından Nicola Amoruso da "Ben olsam Ronaldo'yu asla baraja koymazdım. O imajını önemsiyor ve yüzüne top gelmesinden korkuyor" demişti.
"BÜYÜK BİR HATAYDI"
Juventus'un patronu Andrea Pirlo ise "Baraja girecek oyuncuları seçiyoruz. Daha önce sırtlarını döndüklerini hiç görmedim. Belki de serbest vuruşun tehlikeli olmayacak kadar uzak olduğunu düşündüler. Büyük bir hataydı. Genellikle olmaz ama oyuncular tehlikeyi fark etmediler ve gol yediler" şeklinde konuşmuştu.
"FUTBOLUN HAFIZASI VAR, BENİM DE! TARİH SİLİNEMEZ"
Cristiano Ronaldo da maç sonrası yaptığı paylaşımla eleştirilere şu cevabı vermişti:
"Gerçek şampiyonlar asla vazgeçmez! Odak noktamız Cagliari maçı, Serie A, İtalya Kupası ve bu sezon hala elde edebileceğimiz tüm başarılar. Geçmiş müzelerdedir doğru ama neyse ki futbolun hafızası var, benim de! Tarih silinemez. Dayanıklılık, takım ruhu, sabır ve çok çalışmayla her gün yeniden yazılır. Bunu anlamayanlar asla başarılı olamayacaklar."
BOMBA İDDİA: BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO
Portekizli süper yıldız için geleceği hakkında da yeni senaryolar çizilirken, Avrupa basınından iki iddia ortaya atıldı.
Sport Mediaset, haberinde Juventus kulübünün pandemi döneminde yaşanan mali kriz nedeniyle maaş bütçesinde daralmaya gideceğini aktardı.
Bu bağlamda Ronaldo'nun satışına onay verecek olan Juventus, 36 yaşındaki yıldızını 60 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazır.
"29 MİLYON EURO'YA GİDİŞİNE ONAY VERECEKLER"
Bir diğer iddia ise Corriere dello Sport'tan geldi. Gazete, 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Ronaldo'nun bedava gitmesini önlemek adına bonservisini bir hayli düşük tuttu.
Habere göre Juventus, Real Madrid'den 100 Milyon Euro'ya transfer ettiği Ronaldo'nun gidişine 29 Milyon Euro'ya onay verip bir dizi kar elde etmeye çalışacak.
ZIDANE'DAN RONALDO SÖZLERİ
Ronaldo'nun bir sonraki adresinin PSG mi, Manchester United mı yoksa Real Madrid mi olacağı ise merak ediliyor.
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ""Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Burada tarih yazdı, muhteşem biri. Şu anda Juve'nin oyuncusu ve Ronaldo hakkında bir açıklama yapamam. Juventus'ta oynuyor ve buna saygı duymalıyım" ifadelerini kullanmıştı.
RONALDO BU SEZON NE YAPTI?
Cristiano Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 32 maçta 27 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.