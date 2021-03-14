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Son dakika: için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

'a geldiği günden bu yana kupasını isteyen 'nun bu yılki hayali de 'ya elenmeleriyle suya düştü. İtalyan basını ise , ve 'le ismi anılan Portekizli yıldızla ilgili son dakika transfer iddiasını ortaya attı.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 11:24 Son Güncelleme: 14.3.2021 11:37 ABONE OL
Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

'un 'nde 'ya elenmesinin ardından eleştirilerin hedefinde vardı. Portekizli yıldızla ilgili bomba bir transfer iddiası atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

Spor yorumcuları, 'nun uzatmada attığı frikik golünde Ronaldo'nun arkasını dönerek büyük hata yaptığını belirtmişlerdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

"RONALDO YÜZÜNE TOP GELMESİNDEN KORKUYOR"

Sky Sport'ta yorumculuk yapan efsane isim "Benim zamanımda baraja giren oyuncuları seçtiğinizde onlar toptan korkan biri olmazdı. Toptan korktular ve sırtlarını döndüler. Bu affedilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

'un eski futbolcularından da "Ben olsam Ronaldo'yu asla baraja koymazdım. O imajını önemsiyor ve yüzüne top gelmesinden korkuyor" demişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

"BÜYÜK BİR HATAYDI"

'un patronu ise "Baraja girecek oyuncuları seçiyoruz. Daha önce sırtlarını döndüklerini hiç görmedim. Belki de serbest vuruşun tehlikeli olmayacak kadar uzak olduğunu düşündüler. Büyük bir hataydı. Genellikle olmaz ama oyuncular tehlikeyi fark etmediler ve gol yediler" şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

"FUTBOLUN HAFIZASI VAR, BENİM DE! TARİH SİLİNEMEZ"

da maç sonrası yaptığı paylaşımla eleştirilere şu cevabı vermişti:

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

"Gerçek şampiyonlar asla vazgeçmez! Odak noktamız Cagliari maçı, Serie A, İtalya Kupası ve bu sezon hala elde edebileceğimiz tüm başarılar. Geçmiş müzelerdedir doğru ama neyse ki futbolun hafızası var, benim de! Tarih silinemez. Dayanıklılık, takım ruhu, sabır ve çok çalışmayla her gün yeniden yazılır. Bunu anlamayanlar asla başarılı olamayacaklar."

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

BOMBA İDDİA: BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO

Portekizli süper yıldız için geleceği hakkında da yeni senaryolar çizilirken, Avrupa basınından iki iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

Sport Mediaset, haberinde kulübünün pandemi döneminde yaşanan mali kriz nedeniyle maaş bütçesinde daralmaya gideceğini aktardı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

Bu bağlamda Ronaldo'nun satışına onay verecek olan , 36 yaşındaki yıldızını 60 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazır.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

"29 MİLYON EURO'YA GİDİŞİNE ONAY VERECEKLER"

Bir diğer iddia ise Corriere dello Sport'tan geldi. Gazete, 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Ronaldo'nun bedava gitmesini önlemek adına bonservisini bir hayli düşük tuttu.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

Habere göre , 'den 100 Milyon Euro'ya transfer ettiği Ronaldo'nun gidişine 29 Milyon Euro'ya onay verip bir dizi kar elde etmeye çalışacak.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

ZIDANE'DAN RONALDO SÖZLERİ

Ronaldo'nun bir sonraki adresinin mi, mı yoksa mi olacağı ise merak ediliyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

teknik direktörü Zinedine Zidane geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ""Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Burada tarih yazdı, muhteşem biri. Şu anda Juve'nin oyuncusu ve Ronaldo hakkında bir açıklama yapamam. 'ta oynuyor ve buna saygı duymalıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak

RONALDO BU SEZON NE YAPTI?

bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 32 maçta 27 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo için bomba transfer iddiası! Dünya yine onu konuşacak
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