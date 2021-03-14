Son dakika: Erol Bulut'tan ofsayt isyanı! "Bize çizgiler farklı çiziliyor"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında zirve yarışı veren Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sahasında Gençlerbirliği'ine 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır yara aldı. Ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibine 3 puanı getiren golleri Serdar Aziz kendi kalesine ve Floyd Ayite kaydetti. Bu sezon sahasında 6. mağlubiyetini alan Sarı-lacivertlilerin golünü ise Filip Novak attı.
Maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;
Erol Bulut: "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik."
"Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor. Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik."
"Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 10 maçlık bir süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Haftaya Beşiktaş maçında 3 puan almak için oynayacağız."