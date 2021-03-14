Son dakika: Erol Bulut'tan ofsayt isyanı! "Bize çizgiler farklı çiziliyor"

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;

Erol Bulut: "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik."