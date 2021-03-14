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Son dakika: 'ni ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu!

Son dakika haberi... 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Ligde 58 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yoluna puan kaybı yaşamadan devam etmek istiyor. Gençlerbirliği ise ligin son sırasında 21 puanla yer alıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 17:43 Son Güncelleme: 14.3.2021 18:08 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde Göztepe'ye kaybettikten sonra Trabzonspor ve Konyaspor maçlarını galibiyetle geçen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor karşısında ise 2 puan bırakmıştı. Son haftalarda formda bir görüntü çizen Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında da maçın favorisi olarak gözüküyor.

Bu sezon deplasman performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy'de ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabildi. Sezonun genelinde ise Erol Bulut ve öğrencileri Kadıköy'de toplamda 5 maçtan mağlup ayrıldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Musta, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlığının ardından 6 hafta sonra ilk 11'e geri döndü.

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Son dakika: Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu!
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