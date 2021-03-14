Son dakika: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi şok! Gökhan Gönül...

Ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sonlandırmak için Gençlerbirliği karşısında bu hasreti sonlandırmak istiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, 35'de Novak ile öne geçti.
Fenerbahçe'nin gol sevinci ise kısa sürdü. Gençlerbirliği, 39'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Serdar Aziz'in topu kendi ağlarına göndermesiyle birlikte maçta dengeyi sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
GÖKHAN GÖNÜL ŞOKU
Fenerbahçe'de ilk yarının son dakikalarına girilirken saha kenarına değişiklik işareti yapan Gökhan Gönül, sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Tecrübeli sağ bek, yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlık yaşayan Gökhan Gönül, teknik heyeti korkuttu. Gökhan Gönül'ün ayağında ağrı hissettiği öğrenildi.