Son dakika: Kadıköy'de kale düştü! Fenerbahçe tarihinin en kötü serisi...

TARİHİN EN KÖTÜ SERİSİ

Bu sezon Kadıköy'de oynanan 15 maçta, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, son 4 maçta ise Kadıköy galibiyeti göremedi. Ülker Stadı'nda alınan 6 mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe tarihinin en kötü Kadıköy serisine imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise tam tersi bir performans sergiliyor.