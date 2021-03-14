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Son dakika: Kadıköy'de kale düştü! Fenerbahçe tarihinin en kötü serisi...

Son dakika haberi... 'de 2020-2021 sezonuna ile birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, hem yaz transfer sezonu hem de devre arası transfer sezonunda 20'den fazla yeni transferle kadrosunu güçlendirmişti. Ligin 30. haftası tamamlanırken şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tarihin en kötü serisine imza attı.

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Giriş Tarihi: 14.3.2021 23:03 Son Güncelleme: 14.3.2021 23:16 ABONE OL
Son dakika: Kadıköy'de kale düştü! Fenerbahçe tarihinin en kötü serisi...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve Ali Koç yönetimi tartışılmaya devam ediyor. Ali Koç'un 3. döneminde şampiyonluk parolası ile girdiği 2020-2021 sezonunda, sarı-lacivertli takım ligin 30. haftası itibarıyla 58 puanla Beşiktaş'ın 5, Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Cisse, Perotti, Samatta gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, sezon başından itibaren Erol Bulut'un takıma oynattığı oyun en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor.

Son şampiyonluğunu 2013-2014 yılında Ersun Yanal ile yaşayan Kanarya, 7 sezondur şampiyonluk hasreti çekiyor. Şampiyonluktan uzak kalınan 7 sezon içerisinde Fenerbahçe'nin kalesi olarak görülen Kadıköy performansı da bu sezon düşüşe geçti.

TARİHİN EN KÖTÜ SERİSİ

Bu sezon Kadıköy'de oynanan 15 maçta, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, son 4 maçta ise Kadıköy galibiyeti göremedi. Ülker Stadı'nda alınan 6 mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe tarihinin en kötü Kadıköy serisine imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise tam tersi bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de kaybettiği maçlar şöyle:

0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-2 Gençlerbirliği

BÜYÜK MAÇ SERİLERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı sezonlarda büyük maçlarda koruduğu üstünlükte bu sezonla birlikte sona erdi. Geçtiğimiz sezonun 23. haftasında oynanan Galatasaray maçında sahasında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, 20 yılı aşkın süre sonra sarı-kırmızılılara mağlup olmuştu. 20 yılı aşan yenilmezlik serisinin ardından bu sezon oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise bir başka ezeli rakibi Beşiktaş'a, ligin 10. haftasında 4-3 mağlup oldu ve 15 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi.

Yine geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bordo-mavililer karşısında 23 yıl sonra sahasında yenilgi yaşamıştı.

Böylelikle Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı yıllardır sürdürdüğü yenilmezlik serileri, 2020 yılında sona ermiş oldu.

Fenerbahçe'nin ligde Kadıköy'de oynayacağı kalan maçlar ise şöyle:

Denizlispor

Gaziantep FK

Kasımpaşa

BB Erzurum

Sivasspor

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Son dakika: Kadıköy'de kale düştü! Fenerbahçe tarihinin en kötü serisi...
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