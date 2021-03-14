Son dakika: Sergio Aguero'nun yeni takımı belli oldu! İspanyollar duyurdu...

AS Gazetesi tarafından paylaşılan habere göre Sergio Aguero, önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona forması giyecek. Milli takımdan yakın dostu olan Lionel Messi ile buluşacak olan Aguero, 2014'te Barcelona'nın kapısından dönmüştü. Aguero böylece yıllar sonra La Liga'ya geri dönecek.

Joan Laporta'nın Aguero'yu çok istediği ifade edilmişti. AS Gazetesi yıldız oyuncuyla anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

SÖZLEŞME 2023'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Barcelona ile Aguero arasındaki sözleşme iki yıllık olacak. Martin Braithwaite ve Griezmann'dan verim alamayan Barcelona aradığı golcüyü buldu. Aguero'nun dışında Lyon forması giyen Depay da Barcelona'nın radarında olduğu gelen bilgiler arasında.