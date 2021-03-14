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Son dakika: Sergio Aguero'nun yeni takımı belli oldu! İspanyollar duyurdu...

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sergi Aguero'nun yeni adresi belli oldu. Arjantinli golcü yakın arkadaşı ile buluşuyor. Aguero, 2014 yılında kapısından döndüğü ile anlaştı. AS Gazetesi'nin duyurduğu habere göre Aguero, gelecek sezon Barcelona forması giyecek.

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Giriş Tarihi: 14.3.2021 13:01 Son Güncelleme: 14.3.2021 13:01 ABONE OL
Son dakika: Sergio Aguero'nun yeni takımı belli oldu! İspanyollar duyurdu...

AS Gazetesi tarafından paylaşılan habere göre Sergio Aguero, önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona forması giyecek. Milli takımdan yakın dostu olan Lionel Messi ile buluşacak olan Aguero, 2014'te Barcelona'nın kapısından dönmüştü. Aguero böylece yıllar sonra La Liga'ya geri dönecek.
Joan Laporta'nın Aguero'yu çok istediği ifade edilmişti. AS Gazetesi yıldız oyuncuyla anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

SÖZLEŞME 2023'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Barcelona ile Aguero arasındaki sözleşme iki yıllık olacak. Martin Braithwaite ve Griezmann'dan verim alamayan Barcelona aradığı golcüyü buldu. Aguero'nun dışında Lyon forması giyen Depay da Barcelona'nın radarında olduğu gelen bilgiler arasında.

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Son dakika: Sergio Aguero'nun yeni takımı belli oldu! İspanyollar duyurdu...
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