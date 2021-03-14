Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftarlar Erol Bulut'a isyan etti! Pelkas tepkisi...

Taraftarlar Erol Bulut'a isyan etti! Pelkas tepkisi...

'in 30. haftasında Kadıköy'deki galibiyet hasretini karşısında sonlandırmak isteyen 'de, takımın etkili oyunculardan , sol kanatta maça başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyadan Pelkas'ın on numarada oynaması gerektiğini savundu.

Giriş Tarihi: 14.3.2021 19:36 Son Güncelleme: 14.3.2021 19:38 ABONE OL
Taraftarlar Erol Bulut'a isyan etti! Pelkas tepkisi...

Süper Lig'de 30. hafta oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği karşılaşması, saat 19.00'da Kadıköy'de başladı. Bu sezon son 3 maçtır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında bu hasretini dindirmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında rakibiyle yaşadığı çarpışma sonucu kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Yunan oyuncunun tomografisi çekilmişti. Yapılan testlerde sorunu görülmeyen Pelkas, takımla birlikte Konya deplasmanından İstanbul'a dönmüştü.

Erol Bulut'un Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yazdığı Pelkas, karşılaşmaya sol kanatta başladı. Yıldız oyuncunun on numara pozisyonunda oynamasını isteyen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyadan Erol Bulut'a tepkilerini dile getirdi.

Karşılaşmanın 25. dakikası oynanırken Pelkas, Erol Bulut tarafından sol kanattan alındı ve on numaraya çekildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boşanma aşamasındaki Emrah ve Sibel Erdoğan Belçika'da yakalandı! Şarkıcı Emrah ile eşi Sibel Erdoğan barıştı mı?
SON DAKİKA | Bensu Narlı cinayetinde flaş ayrıntı: Pes dedirten saplantı!
Otelde yakalanınca gazetecilere saldırdılar! İstanbul'da 'pes' dedirten anlar!
Son dakika haberi: Ekonomide iş hayatına tarihi reform geliyor! Haftalık ve yıllık izin, tazminat...
SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgâr! Altın tahtından mı oluyor?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi: Bugün başlıyor
Hülya Avşar sert çıktı: Ben sette böyle bir düzene izin vermem!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına mektup
Fahriye Evcen'in dekolteli pozlarını Burak Özçivit kıskandı mı? Oğlu Karan ile görüntülenen ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den samimi açıklamal...
Son dakika: Usta yazardan G. Saraylı yıldıza şok sözler: "Saatli bomba..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftarlar Erol Bulut'a isyan etti! Pelkas tepkisi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA