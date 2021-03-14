Taraftarlar Erol Bulut'a isyan etti! Pelkas tepkisi...

Süper Lig'de 30. hafta oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği karşılaşması, saat 19.00'da Kadıköy'de başladı. Bu sezon son 3 maçtır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında bu hasretini dindirmek istiyor.
Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında rakibiyle yaşadığı çarpışma sonucu kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Yunan oyuncunun tomografisi çekilmişti. Yapılan testlerde sorunu görülmeyen Pelkas, takımla birlikte Konya deplasmanından İstanbul'a dönmüştü.
Erol Bulut'un Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yazdığı Pelkas, karşılaşmaya sol kanatta başladı. Yıldız oyuncunun on numara pozisyonunda oynamasını isteyen Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyadan Erol Bulut'a tepkilerini dile getirdi.
Karşılaşmanın 25. dakikası oynanırken Pelkas, Erol Bulut tarafından sol kanattan alındı ve on numaraya çekildi.