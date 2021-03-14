TFF 1. Lig'de Ümraniyespor deplasmanda Tuzlaspor'u yendi

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TUZLASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR TANER TAŞKIN İSTİFA ETTİ

Taner Taşkın, ikinci kez çalıştırmaya başladığı Tuzlaspor'da aynı enerjiyi bulamadığını ifade ederek, "Bugün oyuncu grubum galibiyeti çok istediler. Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen sene buraya geldiğimizde play-offun dışındayken almış olduğumuz galibiyetlerle play-offa giren bir ekibe sahiptik. Güzel günler yaşadık. Sezon başlarken de aynı rüzgarla kendi kendimize hedef belirledik. Bizim almış olduğumuz neticeler bizi zirveye itekledi. İyi iş yapıp 38 puanla bu takımı bırakmıştım. Ardından 4 haftalık bir ayrılık yaşadık. Maalesef futbolda hiçbir zaman dün yok hep aynı başarıyı istiyorlar. Dönmemdeki etken oyuncuların 'geri gel beraber olalım' çağrısıydı. Geri dönmem hataydı. Bu şekilde dönüş yaptık. Aynı Tuzlaspor'u bulduğumu söyleyemem. Takımı heyecanlandırma adına çok mesafe harcadık. Oyuncuların üzerinde büyük baskı var. Maç kazanamıyoruz. Harika bir mücadele vardı. Çocuklar çok istekliydiler fakat stresten dolayı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hiç pozisyon vermeden talihsiz gol yiyerek mağlup ayrıldık. En kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ben kendimde aynı enerjiyi bulmadığım için istifa ediyorum. Kendi adıma ve Tuzlaspor adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ayrılık her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol tarafta topla buluşan Atakan Üner'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Metin Erol kornere çeldi.

39. dakikada sol taraftan Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Ercan Coşkun'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Gol: Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Camarra, Glumac, Vrsajevic, Ercan Coşkun (Ümraniyespor) Ömer Şişmanoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)