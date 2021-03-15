2 sezonda tüm seriler bitti! G.Saray, Beşiktaş, Trabzonspor...

TRANSFERLER BEKLENTİYİ KARŞILAMADA

Fenerbahçe'de bu sezon başında transfer edilen birçok isim beklentilerin altında kaldı. Takıma katkı sağlaması beklenen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Papiss Cisse bekleneni veremedi.





Sarı-lacivertlilerin Alman ekibi Wolfsburg'tan transfer ettiği stoper Marcel Tisserand, oyun içerisinde yaptığı hatalarla dikkat çekerken, ligde 20 maçta forma giydi. Son haftalarda performansı düşen Tisserand, ligde en son 28. haftada Antalyaspor karşısında forma giydi. Savunmaya transfer edilen bir diğer isim olan Maurico Lemos ise yine gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarları memnun etmedi. Uruguaylı futbolcu bu sezon ligde sadece 8 maçta şans buldu.