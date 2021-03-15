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’da ile yollar ayrıldı!

TFF 1.Lig ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-beyazlı ekibin başında 7 maça çıkan Bayraktar, bu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bayraktar yaptığı açıklamada karşılıklı görüşerek bu kararın alındığını belirterek "Umarım Adanaspor hak ettiği iyi noktaya gelir" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:04 ABONE OL
Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı!

Adanaspor'da Teknik Direktör Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı. Göreve geldikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Bayraktar ve Adanaspor Yönetimi, karşılıklı fikir birliğine vararak yolları ayırma kararı aldı. Adana temsilcisi yaptığı resmi açıklamada "Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı Teknik Direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Teknik Direktör Emrah Bayraktar, "Göreve geldikten sonra elimizden geleni yaparak takıma iyi bir oyun oynatmak istedik. Futbolcular sahada istediklerimizi yaptı. Ancak bu durum sonuçlara yansımadı. Başkan ve yönetimle durum değerlendirmesi yaparak böyle bir karar aldık. Herkes için hayırlısı olsun. Umarım Adanaspor sezonu iyi yerlerde tamamlar ve önümüzdeki sezonlarda hak ettiği noktaya gelir" açıklamasını yaptı.

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Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı!
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