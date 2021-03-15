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, ile çıkışa geçti! 6 maçta 11 puan

MKE , teknik direktörü 'la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı. Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Son olarak Sarı-Lacivertliler ligde dün Göztepe'yi 3-0'la geçti.

AA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:31 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:29 ABONE OL
Ankaragücü, Hikmet Karaman ile çıkışa geçti! 6 maçta 11 puan

İlk 2 maçta Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-1 kaybetti. Sonraki 3 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen MKE Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.

KARAMAN DAHA ÖNCE DE BAŞARDI
Hikmet Karaman, daha önce de 3 kez görev yaptığı MKE Ankaragücü'nü kümede tutmayı başarmıştı. Daha önce 2006, 2007 ve 2009 yıllarında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, söz konusu dönemlerde düşme potasında aldığı takımıyla kümede kalmıştı. Karaman, yine aynı başarıyı tekrarlamak için dördüncü kez geldiği sarı-lacivertlilerle iyi bir başlangıca imza attı.

UZUN SÜRE SONRA GALİBİYET SERİSİ
MKE Ankaragücü, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de 3 maç üst üste kazandı. Son olarak 21 Ekim-4 Kasım 2018'de üst üste 3 lig maçından galibiyet çıkaran sarı-lacivertliler, daha sonra bu seriyi yakalayamamıştı. Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe'yi geçen Karaman'ın öğrencileri, galibiyet serisi hasretini de dindirdi.

ANKARAGÜCÜ'NDE HİKMET KARAMAN'A GÜVEN SONSUZ
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de takımı çıkışa geçiren teknik direktörleri Hikmet Karaman'a büyük bir güven duyduklarını söyledi. Hikmet Karaman yönetiminde son 3 maçı kazanarak düşme hattının üzerine çıkan MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakaladıkları çıkıştan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"HOCANIN BÜYÜK BİR HIRSI VAR"
Hikmet Karaman'ı çok uzun yıllardır tanıdığını anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Ben Hikmet Karaman'la yöneticiliğim zamanında da çalıştım. Kendisini yakından tanıyorum. Onun hırsını, azmini çok iyi biliyorum. Kendisiyle geçen sene de görüşmüştük ama kısmet olmamıştı. Sezon başında da Yeni Malatyaspor'un başındaydı. Kısmet bugüneymiş. Hikmet Karaman, Ankaragücü camiasını seviyor, camiamız da onu seviyor. Bu sevgi önemli. Hocanın büyük bir hırsı var. Camianın sevgisi de eklenince artı bir motivasyon sağlanıyor."

Tecrübeli teknik adamla göreve gelmeden önce de sık sık görüştüğünü dile getiren Mert, "Yıllardır bir dostluğumuz var. Kendisi tekliften sonra bana 'Çok hırslıyım ve yeni bir çıkışı Ankaragücü'nde yapmak istiyorum' dedi. Hocanın böyle bir çıkış yakalayacağını biliyordum. İnşallah devamında da takımı daha üst sıralara tırmandıracağını ümit ediyorum. Güvenimiz tam" diye konuştu.

"3 MAÇTA 9 PUAN ALMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"
Fatih Mert, son 3 maçta aldıkları 9 puandan dolayı da büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktardı. Önlerinde 12 maçın daha olduğunu hatırlatan Mert, "Düşme hattının bir üst basamağına çıktık. Bunun tabii ki devamını getirmek gerekiyor. Aynı ciddiyetle çalışarak ligi üst sıralarda ligi bitirmemiz gerekiyor. İşimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Oraya da puanlar için gideceğiz. Artık dünü unutup geleceğe bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

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Ankaragücü, Hikmet Karaman ile çıkışa geçti! 6 maçta 11 puan
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