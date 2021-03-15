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’un elektrikleri ödenmeyen faturalar sebebiyle kesildi!

Maddi anlamda büyük zorluklar yaşayan ’nün elektrikleri kesildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri karanlığa bürünürken, genç oyuncuların yatılı kaldığı Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nin enerjisi kesilmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:18 Son Güncelleme: 15.3.2021 14:30 ABONE OL
Bursaspor’un elektrikleri ödenmeyen faturalar sebebiyle kesildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, maddi anlamda adeta çöktü. Ankaraspor maçı sonrası futbolcuların isyan bayrağını çekmesinin ardından bu kez de elektrik problemi ile karşı karşıya kalındı. 4 milyon TL'ye yaklaşan elektrik borcunu ödemeyen yeşil-beyazlı kulüp, daha önce 1'i sözlü, 2'si de yazılı olmak üzere Limak Uludağ Elektrik Şirketi ile 3 kez protokol imzalamıştı.

Başkan Erkan Kamat'ın koşulları yerine getirmemesi ve borçla ilgili her hangi bir girişimi bulunmaması sebebiyle bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri kesildi. Genç futbolcuların eğitim gördüğü, altyapının kalbi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin enerjisi ise kesilmedi. Limak Uludağ Elektrik Şirketi'nin, borç ödenmemesi halinde bir daha Bursaspor Kulübü'nün elektriklerini açmayacağı öğrenildi.

BURSASPOR'DA FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Bursaspor Kulübü'nde kriz büyüyor. Yeşil beyazlı oyuncular, ortak karar alarak bir bildiri paylaştı. Bildiride, sezon başından bu yana bir kuruş alınmadığı ve verilen sözlerin tutulmadığı ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'de Ankaraspor'u 3-1 yenen Bursaspor'da, oyuncular maçın ardından ortak bir bildiri paylaştı. 26 futbolcunun ıslak imzalı "Bursaspor logolu" açıklamasında, sezon başından bu yana 1 kuruş maaş alınmadığı belirtildi.



Bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Sezon başından bu yana Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor Futbol Takımı olarak yaşadığımız sıkıntıları bir de hep beraber aktarmak istiyoruz.

Bu onurlu arma altında, köklü bir camianın mensupları olarak bilinmesini istediğimiz bir gerçek var, biz liglerimizde sezon başından bu yana bir kuruş maaş alamayan tek futbolcu grubuyuz.

Elbette ekonomik sıkıntılar var ve elbette şartlar ağır. Ancak biz bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz.

Verilen senetlerin geçersiz çıkması, primlerin bile gecikmesi, aylardır personele maaşlarının yatmaması normal kabul edilmemeli.

Başarı için gereken güven ve samimiyet ortamı hiç bir şekilde sağlanamazken çözüme yönelik verilen sözler defalarca kez tutulmalı aksine sorunlar daha da derinleşti. Amacımız sezonun bitimine yaklaşık 50 gün kala birilerini hedef göstermek değil, kendi gerçeğimizi kamuoyuyla paylaşmak. Kent büyüklerimizin, camia büyüklerimizin somut, samimi ve net bir şekilde harekete geçmesini, bizim hakedişlerimiz için toplanan desteklerin takipçisi olmalarını istiyoruz.

Biz bu değerli formayı terleten grup olarak değer görmek istiyoruz. Bugüne kadar her koşulda savaştık, bu formaya sahip çıktık, sezon sonuna kadar da çıkmaya devam edeceğiz. Bu konuyu kamuoyuyla bu şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz."

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Bursaspor’un elektrikleri ödenmeyen faturalar sebebiyle kesildi!
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