Büyük bir yara!

“Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2’ye döndük. Birkaç pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt, biz atsak ofsayt verilirdi. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldık. Artık her şey rakiplerimizin puan kaybına bağlı.”
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, karşılaşma sonrası Kadıköy'de kaybettikleri puanlara vurgu yaparken, "Deplasmanda nasıl galibiyetrekoru kırıyorsak evimizde demağlup gelerek rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. Maça iyi başladıklarını ve gol bulduklarını belirten Bulut, "Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor. Bizebu pozisyon olsaydı emin olun ofsaytverilirdi. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldık. Ancak mücadelemizi hem saha içinde hem de dışında sürdüreceğiz. Önümüzde 10 maçlık süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynayacağımızBeşiktaş derbisini kazanıp yolumuzadevam etmek istiyoruz. Sonuna kadarşansımızı zorlayacağız" diye konuştu.
VAR 'OFSAYT YOK' DEDİ MAÇIN 65. dakikasında G.Birliği'nin 2-1 öne geçtiği pozisyon için ofsayt tartışması yaşandı. Sağ kanattan hızlı hücuma çıkan Başkent ekibinde Candeias'ın ortasında Ayite ağları bulurken,pozisyon VAR'da incelemeyealındı. VAR odasından Mete Kalkavan yönetiminde gelen kararda, sağdan yapılan orta sırasında Szalai'nin ayağının ofsaytta olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'nin itirazları geçersiz sayıldı. Gol tabelaya yansırkensarı-lacivertli taraftarlar,sosyal medyada karara büyüktepki gösterdi. Kısa süre içinde binlerce mesaj paylaşıldı.
BULUT'UN KRİTİK GÜNÜ!
Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi.
GÖNÜL'ÜN 5. SAKATLIĞI
FENERBAHÇE'NIN 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki GökhanGönül, maçın ilk yarısında bacağından sakatlandı ve oyunadevam edemedi. Yıldız futbolcu, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'yebıraktı. Gönül, bu sezon sarı-lacivertli takımda 5. sakatlığını yaşadı. Dahaönce kas sertliği nedeniyle 1, kasık probleminden dolayı 2, ayak bileği sakatlığı nedeniylede 7 maç kaçırdı. Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ta üç kez sakatlanmıştı.