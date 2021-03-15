Büyük bir yara!

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, karşılaşma sonrası Kadıköy'de kaybettikleri puanlara vurgu yaparken,ifadelerini kullandı. Maça iyi başladıklarını ve gol bulduklarını belirten Bulut, "Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor.Şampiyonluk yarışında ağır yara aldık. Ancak mücadelemizi hem saha içinde hem de dışında sürdüreceğiz. Önümüzde 10 maçlık süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.65. dakikasında G.Birliği'nin 2-1 öne geçtiği pozisyon için ofsayt tartışması yaşandı. Sağ kanattan hızlı hücuma çıkan Başkent ekibinde Candeias'ın ortasındaVAR odasından Mete Kalkavan yönetiminde gelen kararda, sağdan yapılan orta sırasında Szalai'nin ayağının ofsaytta olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'nin itirazları geçersiz sayıldı.Kısa süre içinde binlerce mesaj paylaşıldı.Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi.FENERBAHÇE'NIN 36 yaşındaki tecrübeli sağ bekimaçın ilk yarısında bacağından sakatlandı veYıldız futbolcu, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'yebıraktı.Dahaönce kas sertliği nedeniyle 1, kasık probleminden dolayı 2, ayak bileği sakatlığı nedeniylede 7 maç kaçırdı. Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ta üç kez sakatlanmıştı.