Eden Hazard'ın sakatlık belası! 2 ay sonra döndü 15 dakikada...

Real Madrid'e transfer oluşuyla eflatun-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Eden Hazard'ın, İspanya kariyerinde sakatlıklar peşini bırakmıyor. Madrid formasıyla şu ana kadar toplamda 49 maçı sakatlıkları dolayısıla kaçıran Hazard, son yaşadığı sakatlığın üzerinden 2 ay sonra sahalara geri döndü.

Zinedine Zidane'ın Elche ile oynanan maçın son 15 dakikasında şans verdiği Belçikalı yıldız, tekrar sakatlandı. Hazard'ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Zidane, "Henüz fit değil. Açıklayamayacağım şeyler var. Pozitif olmak ve problem çıkarmak istemiyorum" dedi.

"BİR ŞEYLER YANLIŞ GİDİYOR"

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısına katılan Zidane, Hazard'ın sakatlığını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Fransız teknik adam, "Bir şeyler yanlış gidiyor. Hayatı boyunca hiç sakatlanmadı ya da çok ufak sakatlıkları oldu. Yeni bir şey bu. Gerçekten bir açıklama yapamıyorum. Bir an önce dönmesi için yardım etmeye çalışıyoruz. diye konuştu.

2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e 150 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Hazard, İspanyol ekibinde yalnızca 36 maça çıkabildi.