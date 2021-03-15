Emre dışarı Feghouli içeri

Kayseri'de 75. dakikada oyuna giren Sofiane Feghouli, Onyekuru'nun ikinci golündeki asistiyle galibiyete katkı sağladı. Terim, performansını beğendiği Cezayirli oyuncunun ilk 11 çıkacak seviyeye geldiğini düşünüyor. Rizespor maçına Emre Akbaba yerine Feghouli başlayacak.U19 Gelişim Ligi dün başlarken ilk maçta G.Saray Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı A Takım teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte izlerken kaptan Arda Turan da maçı takip edenler arasındaydı.Kayseri'de attığı 2 golle bu sezonki katkısını 5'e yükselten Henry Onyekuru, dün oğlu ile Florya'daydı. Minik Onyekuru ile birlikte sahaya çıkıp futbol oynarken, "Tutkularının peşinden git ve hayallerinde başarılı ol" mesajını da sosyal medyadan paylaştı. Fatih Terim de küçük yıldıza çikolata ikram etti.