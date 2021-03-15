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’e hakaretin cezası belli oldu!

teknik direktörü 'e 2019 yılında yapılan hakarete yönelik davanın sonucu belli oldu. Erdal B.'nin sosyal medyadan Fatih Terim'e hakaret ettiği davada şüpheliye 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi talep edildi. Mahkeme savunmasını tespiti için talimat yazılmasına karar verdi.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:09 Son Güncelleme: 15.3.2021 09:58 ABONE OL
Fatih Terim’e hakaretin cezası belli oldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'dan kendisine hitaben hakaret ve küfür içerikli paylaşım yapan Erdal B. hakkında şikayetçi olunca, Erdal B.'ye 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ŞÜPHELİNİN SARFETTİĞİ SÖZLER

Fatih Terim, Twitter hesabından 21 Mayıs'ta kendisi hakkında hakaret ve küfürlü paylaşım yaptığını ileri sürdüğü Erdal B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hazırlanan savcılık iddianamesinde, şüpheli Erdal B.'nin, Fatih Terim'e hitaben, 'Kaostan beslenen katıksız bir ..... Çirkefliği takımına da taraftarına da siret etmiş. Milan'dan boşa kovulmadı. Orda kaos yapamıyordu, kovdular. Böyle insanlar futboldan temizlenmeli' şeklinde hakaret içerikli paylaşım yaptığı anlatıldı.

ŞÜPHELİ, SAVUNMASINDA TWİTTER HESABININ ÇALINDIĞINI İFADE ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin alınan savunmasında Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, hakaret mesajını yazmadığını, 6-7 ay önce hesabın şifresi çalındığı için etkinleştiremediğini ve sosyal medyayı kullanamadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmediği ancak şüphelinin şifresinin çalındığına dair bir başvurusunun olmadığına yer verildi.

Şüpheli Erdal B.'nin Twitter'da yaptığı paylaşımda hakaret içerikli sözleri Fatih Terim'in onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi. Öte yandan sosyal medyada yapılması nedeniyle herkesin gözü önünde olması unsurunun bulunduğu kabul edildi. Dosyada uzlaştırma yoluna gidildiği ancak taraflar arasında uzlaştırma sağlanamadığı kaydedildi. Şüpheli Erdal Bergin'in 'hakaret' suçundan 2 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 16 Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Erdal Bergin'in savunmasının tespiti için Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına ek karar verdi.

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Fatih Terim’e hakaretin cezası belli oldu!
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