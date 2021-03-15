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Gaziantep seriye bağladı

Denizli karşısında zorlanan kırmızı-siyahlılar, 51. dakikada rakibin 10 kişi kalması sonrası 70’te ve 90+3’te penaltıdan Muhammet’le galibiyete uzandı

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maç ikinci devrede şekillendi. 51. dakikada Özer Özdemir, Morais'e adeta uçarak girdi. Özer kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Brezilyalı futbolcu yerden kalkmakta zorlandı. 70. dakikada Maxim'in ortasında Dicko, kafa vuruşuyla perdeyi açtı: 1-0. 90+3'te Muhammet Demir yerde kalınca kazanılan penaltıyı Cenk'e nişanladı. Ancak yardımcı hakem, Cenk'in çizgiyi erken terk ettiğini işaret etti. Tekrarlanan penaltıda Muhammet bu kez ağları sarstı ve skoru belirledi: 2-0.

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Gaziantep seriye bağladı
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