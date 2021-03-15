Gaziantep seriye bağladı

Denizli karşısında zorlanan kırmızı-siyahlılar, 51. dakikada rakibin 10 kişi kalması sonrası 70’te Dicko ve 90+3’te penaltıdan Muhammet’le galibiyete uzandı
Giriş Tarihi: 15.3.2021ABONE OL
Gaziantep FK sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maç ikinci devrede şekillendi. 51.dakikada Özer Özdemir,Morais'e adeta uçarakgirdi. Özer kırmızı kartlaoyun dışı kalırken,Brezilyalı futbolcu yerdenkalkmakta zorlandı. 70. dakikada Maxim'in ortasında Dicko, kafa vuruşuyla perdeyi açtı: 1-0. 90+3'te Muhammet Demir yerde kalınca kazanılan penaltıyı Cenk'e nişanladı. Ancak yardımcı hakem, Cenk'in çizgiyi erken terk ettiğini işaret etti. Tekrarlanan penaltıda Muhammet bu kez ağlarısarstı ve skoru belirledi:2-0.