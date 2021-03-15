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'dan taraftarına: "Böyle sevgiyi daha önce yaşamadım"

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta sahası , Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli orta saha, kulüpte tarih yazmak istediğini söyleyerek, kariyerinde daha önce Beşiktaş taraftarının gösterdiği sevgi kadarını yaşamadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 19:58 Son Güncelleme: 15.3.2021 20:00 ABONE OL
Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına: Böyle sevgiyi daha önce yaşamadım

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, 2020-2021 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli orta saha, performansıyla ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasına girerken siyah-beyazlı taraftarların da gönlünü fethetti.

Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla, 25 maçta 2 gol ve 3 asistle oynayan 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir maçlarında attığı kritik gollerle takımının galibiyetinde önemli roller oynamıştı.

Portekiz basınından Abola'ya konuşan Josef de Souza, saha içindeki rolünün 'gizli kahraman' olduğunu söyledi.

"BU SEVGİYİ DAHA ÖNCE YAŞAMADIM"

Kariyerinde daha önce Beşiktaş taraftarlarının gösterdiği sevgi kadarını yaşamadığını belirten Souza, "Beşiktaş taraftarlarının bana gösterdiği sevgiyi kariyerimde daha önce yaşamadım. Beşiktaş'ta tarih yazmak için her şeye sahibim. İlk sezonumda ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, uzun yıllar burada kalmak istiyorum." diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'ta üstlendiği rolden memnun olduğunu belirten Josef, "Beşiktaş'a imza atarken istediklerimden biri de buydu. Çok mutluyum. Eğer kariyerimin başında böyle oynasaydım futbolda daha başarılı olacağımdan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına: "Böyle sevgiyi daha önce yaşamadım"
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