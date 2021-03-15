Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına: "Böyle sevgiyi daha önce yaşamadım"

"BU SEVGİYİ DAHA ÖNCE YAŞAMADIM"

Kariyerinde daha önce Beşiktaş taraftarlarının gösterdiği sevgi kadarını yaşamadığını belirten Souza, "Beşiktaş taraftarlarının bana gösterdiği sevgiyi kariyerimde daha önce yaşamadım. Beşiktaş'ta tarih yazmak için her şeye sahibim. İlk sezonumda ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, uzun yıllar burada kalmak istiyorum." diye konuştu.