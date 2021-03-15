Kasımpaşa ve Konyaspor'dan gollü beraberlik

Spor Süper Lig'de 30'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Konuk ekip, 90+2'nci dakikada Kravets'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa'da 90+7'nci dakikada sahneye çıkan Hajradinovic skora denge getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇ SONUCU

Kasımpaşa: 1

Konyaspor: 1

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.



21. dakikada kaleci Ibrahim Sehic kendi ceza sahası içinde Koomson'u çalımlamak isterken topu kaptırdı. Sehic daha sonra müdahale ederek Koomson'dan topu aldı.



44. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Konyasporlu futbolcuların uzaklaştırdığı top Hajradinovic'in önünde kaldı. Hajradinovic'in ceza yayından vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

63'üncü dakikada rakip sahada topla buluşan Rahmanovic, topu sürdükten sonra uzak mesafeden vurdu. Top üstten auta gitti.

79'uncu dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme pasını ceza sahası dışındaki Sekidika'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Drinkwater ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Tosic'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

90+2'nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bytyqi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Kravets'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

90+7'nci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekipte Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Varga, arkadan gelen Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Dusko Tosic, Florent Hadergjonaj, Derrick Luckassen, Oussama Haddadi, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Daniel Drinkwater, Gilbert Koomson, Kristijan Bistrovic, Isaac Thelin

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Nejc Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Levan Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Jesse Sekidika, Sokol Cikalleshi

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmaşda Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de son haftaların formsuz takımı Kasımpaşa, son sekiz maçın birini kazanabildi. Kasımpaşa, tek galibiyetini sahasında Fatih Karagümrük'ten aldı.