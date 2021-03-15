Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Klopp, Ozan’a sahip çıktı

Klopp, Ozan’a sahip çıktı

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Premier Lig'deki temsilcilerimizden Ozan Kabak'a Jürgen Klopp'tan övgü yağmuru geldi. Bugün TSİ 23.00'te Wolverhampton karşısına çıkacak olan Liverpool'da menajer Klopp basın toplantısında Ozan'ın adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizdi. NASIL HALLETSİN!
"20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz" diyerek talebesine sahip çıkan Alman çalıştırıcı, "Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı. Onun performansından memnunum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Milyonların gözü Kabine Toplantısında! Başkan Erdoğan açıklaması bekleniyor
Son dakika haberi: Büyükşehirlerde koronavirüs şoku: 3 katına çıktı!
Son Dakika: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Her hafta biraz daha artıyor!
Son dakika: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken VAR yorumu! "Bu çizgiler hep Fenerbahçe aleyhine..."
Survivor eleme adayı belli oldu! 14 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Son dakika: İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek konuştu, duruşma salonu buz kesti... "Utanmadan, korkmadan anlatacağım"
Fenerbahçe'de son dakika! Erol Bulut için karar günü...
Altın fiyatları için rüzgar tersten esiyor! Altın tahtından mı olacak?
Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Piyasalara merkez bankaları ayar verecek
Son Dakika: Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı açıklaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Klopp, Ozan’a sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA