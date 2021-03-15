Klopp, Ozan’a sahip çıktı

Premier Lig'deki temsilcilerimizden Ozan Kabak'a Jürgen Klopp'tan övgü yağmuru geldi. Bugün TSİ 23.00'te Wolverhampton karşısına çıkacak olan Liverpool'da menajer Klopp basın toplantısında Ozan'ın adaptasyon sorunu yaşamadığının altını çizdi. NASIL HALLETSİN! "20 yaşındaki birgenci getiriyorsunuz veondan tüm sorunlarınızıbir saniyede halletmesinibekliyorsunuz. Ona hiç zamanvermiyorsunuz" diyerektalebesine sahip çıkan Alman çalıştırıcı,"Biz bu şekilde görmedikve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibarençok iyi oynadı. Onun performansındanmemnunum" dedi.