Lionel Messi rekora doymuyor!

Barcelona formasıyla birbirinden farklı rekorlara imza atan Lionel Messi, bir rekora daha ulaştı. İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Huesca'yı evinde ağırlayan Katalan ekibinde, maça ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız, 767 maça ulaşarak bir diğer Barcelona efsanesi olan Xavi'ye ortak oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapatan Barcelona'da, mücadelenini 13. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Messi, bu golle birlikte son 13 sezonda Avrupa'nın beş büyük liginde 20 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Tarihin en büyük futbol efsaneleri arasında yer alan Lionel Messi, bu sezon 35 maçta formasını giydiği Barcelona ile 25 gol, 11 asistle oynadı.