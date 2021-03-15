Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lionel Messi, Xavi’nin rekoruna ortak oldu!
Giriş Tarihi: 16.3.2021 00:42 Son Güncelleme: 16.3.2021 00:42

, ’nin rekoruna ortak oldu!

Lionel Messi, Xavi’nin rekoruna ortak oldu!

Dünya futbolunun yıldız ismi , forması altında kazandığı sayısız başarıya bir yenisini ekledi. ’da 27. Haftanın son maçında ’yı sahasında konuk eden ’nın ilk 11’inde yer alarak sahaya çıkan , kulüp tarihindeki 767. maçına imza atarak, ’nin rekoruna ortak çıktı.

Arjantin'den çıkarak dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona forması altında 767. maçına çıkarak, Xavi'nin kırdığı kulüp tarihinde en çok müsabakaya çıkma rekoruna ortak oldu.

MESSI, XAVI'NİN REKORUNA ORTAK ÇIKTI

Lionel Messi'nin, Xavi'nin rekoruna erişmesine ilişkin tüm detaylar şöyle;



Futbol dünyasının en prestijli futbol liglerinden olan İspanya La Liga'nın efsaneleşmiş takımı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Xavi'nın 767 maçla kırmış olduğu Barça tarihinin en fazla maça çıkma rekoruna ligin 27. Haftası son maçında ilk 11'de yer alarak ortak oldu.



Ligde 20. Sırada yer alan Huesca karşısında 13. dakikada rekorunu golle taçlandıran Messi, 1 Temmuz 2005 tarihinde renklerine dahil olduğu Barcelona'da 659 gole imza attı.



Yıldız futbolcunun rekoru Barcelona futbol kulübü resmi İspanya ve Türkiye Twitter hesaplarından da paylaşıldı.

Barcelona'nın Tweeti;

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Tam 14 isimle yollar ayrılıyor, 10 yeni transfer yapılacak
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Tablo paylaşarak hedefi duyurdu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası o mu? Bomba teklif iddiası...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Korona Genelgesi! 81 ile gönderildi
SON DAKİKA | Araç alacaklar dikkat! Otomobil satışlarında yeni dönem: Taksitli satış kapsamına alındı
Son dakika haberi: Antalya'da korkunç katliam! Ayak parmağıyla...
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...
Ece Erken’den Demet Akalın ve Alişan için zehir zemberek sözler bu laflar kavgada söylenmez! Ece Erken’den bomba itiraflar!
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Altına yönelik bazı tedbirler aldık
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Her hafta biraz daha artıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lionel Messi, Xavi’nin rekoruna ortak oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA