Lionel Messi, Xavi’nin rekoruna ortak oldu!





Futbol dünyasının en prestijli futbol liglerinden olan İspanya La Liga'nın efsaneleşmiş takımı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Xavi'nın 767 maçla kırmış olduğu Barça tarihinin en fazla maça çıkma rekoruna ligin 27. Haftası son maçında ilk 11'de yer alarak ortak oldu.