Lionel Messi, Xavi’nin rekoruna ortak oldu!

Arjantin'den çıkarak dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran yıldız futbolcu Lionel Messi, Barcelona forması altında 767. maçına çıkarak, Xavi'nin kırdığı kulüp tarihinde en çok müsabakaya çıkma rekoruna ortak oldu.
Lionel Messi'nin, Xavi'nin rekoruna erişmesine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Futbol dünyasının en prestijli futbol liglerinden olan İspanya La Liga'nın efsaneleşmiş takımı Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Xavi'nın 767 maçla kırmış olduğu Barça tarihinin en fazla maça çıkma rekoruna ligin 27. Haftası son maçında ilk 11'de yer alarak ortak oldu.
Ligde 20. Sırada yer alan Huesca karşısında 13. dakikada rekorunu golle taçlandıran Messi, 1 Temmuz 2005 tarihinde renklerine dahil olduğu Barcelona'da 659 gole imza attı.
Yıldız futbolcunun rekoru Barcelona futbol kulübü resmi İspanya ve Türkiye Twitter hesaplarından da paylaşıldı.
Barcelona'nın Tweeti;