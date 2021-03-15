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Sadece duygu yetmez

Avcı: “Her hafta bir sınavdayız. 2-3 farklı formasyon da denedim saha içinde. Futbolda duygular var ama tamamen duygu ile oynanmaz.”

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğe dönük planlarında Erzurum maçının çok önemli bir yer tutacağını söyledi. Camianın her karşılaşmadan 3 puan beklediğinin de altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Her hafta bir sınavdayız. Bu camiada iyisini yapıp kazanmak zorundayız. Ayrıca önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. 2-3 farklı formasyon da denedim saha içinde. Futbolda duygular var ama tamamen duygu ile oynanmaz. Deplasmanda 1 puan aldık diye sevinemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Sadece duygu yetmez
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