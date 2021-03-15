Sadece duygu yetmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğe dönük planlarında Erzurum maçının çok önemli bir yer tutacağını söyledi. Camianın her karşılaşmadan 3 puan beklediğinin de altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Her hafta bir sınavdayız. Bu camiada iyisini yapıp kazanmak zorundayız.Futbolda duygular var ama tamamen duygu ile oynanmaz. Deplasmanda 1 puan aldık diye sevinemeyiz" ifadelerini kullandı.