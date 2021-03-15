Sadece duygu yetmez

Avcı: “Her hafta bir sınavdayız. 2-3 farklı formasyon da denedim saha içinde. Futbolda duygular var ama tamamen duygu ile oynanmaz.”
Giriş Tarihi: 15.3.2021ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geleceğe dönük planlarında Erzurum maçının çok önemli bir yer tutacağını söyledi. Camianın her karşılaşmadan 3 puan beklediğinin de altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Her hafta bir sınavdayız. Bu camiada iyisini yapıp kazanmak zorundayız. Ayrıca önümüzdeki senenin planlamasınıyapıyoruz. 2-3 farklı formasyon da denedimsaha içinde. Futbolda duygular var ama tamamen duygu ile oynanmaz. Deplasmanda 1 puan aldık diye sevinemeyiz" ifadelerini kullandı.