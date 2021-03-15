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: 'dan ofsayt ve yorumu! "Çizgiler aleyhine çiziliyor..."

'den haberleri peş peşe geliyor! Sarı lacivertli takım dün akşam ligin en dibindeki Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Novak'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle devreyi 1-1 bitirdi. İkinci yarıda Ayite'nin golüyle durum 2-1'e geldi. Fenerbahçeli yöneticiler ve de maç sonunda ofsayt çizgisi hakkında sert yorumlar yaptı. Sabah Gazetesi Yazarı da 'Çizgiler hep mi F.Bahçe aleyhine çizilir?' sorusunu sorarak karşılaşmayı yorumladı. İşte son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 15.3.2021 06:58 Son Güncelleme: 15.3.2021 07:35 ABONE OL
Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Usta hakem yorumcusu 'dan kritik ve ofsayt yorumu! , 21 sene sonra Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından haberleri gelmeye devam ediyor. Eski Fenerbahçeli Serhat Akın da Erol Bulut'u istifaya davet etti. Ahmet Çakar karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının bittiğini vurgularken Fenerbahçe - Galatasaray, Gaziantep - Fenerbahçe maçlarındaki VAR çizgilerinin dün akşam da ilginç şekilde çizildiğini aktardı.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

SON DAKİKA: AHMET ÇAKAR'DAN VAR YORUMU! "ÇİZGİLER HEP Mİ FENERBAHÇE ALEYHİNE ÇİZİLİR?"

İşte Ahmet Çakar'ın o sözleri...

" ligin sonuncusu ve en çok gol yiyen takımı karşısında neredeyse çok az pozisyon üreterek mağlup oldu ve şampiyonluğu kaybetti... Bundan sonra kimse hikâye anlatmasın."

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

"Kenetlendik!", "Erol Bulut'a güveniyoruz", "İnancımız tam"... Bunları tek kalemde geçeceksiniz. Eğer Gençlerbirliği'nin forvet oyuncuları biraz becerikli olsalar, 5'lik, 6'lık olurdu.

Fenerbahçe pozisyon üretmeyi bilmiyor, çabuk oynamayı bilmiyor ve defansında komedi hatalar yapıyor. İlk yarıda duran topla Novak'ın o alışılmış arka direk kafasıyla öne geçtiler. Ama devre biterken, G.Birliği ilk kez geldi, Serdar Aziz de kendi kalesine attı.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

İkinci yarı maç döner diyorduk ama G.Birliği'ne döndü. Sırf ikinci yarı G.Birliği'nin 4 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu . Buna karşılık ne yaptığı belli olmayan, sürekli forvet alıp, manasız değişiklikler yapan bir . Şimdi artık Fenerbahçe karışacak. Tabii ki taraftar haklı. Trilyonlarca para harca, golcün belli değil.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Trilyonlarca para harca, sol açığın yok. Pelkas gibi önemli oyuncuyu sol tarafa mahkum ediyorsun. Trilyonlarca para harca, amatör takımın yapmayacağı hatalarla pozisyon ver. Pek tabii ki taraftarı yine kahrediyorsun. Acı olan şu; ligden kurtulması mucizeye bağlı G.Birliği karşısında şampiyonluğu bırakmak.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Şimdi iddia ediyorum, ofsayt sisteminde bir illegalite var. G.Birliği'nin attığı golü ben çıplak golle ofsayt görüyorum ama çizgi 'ofsayt değil' diyor. Tıpkı F.Bahçe-Galatasaray ve G.Antep-F. Bahçe maçında olduğu gibi.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Bu birkaç santimlik çizgiler hep mi aleyhine çizilir? Herkes bu çizgileri hakemlerinin çizdiğini zannediyor ama bu çizgileri çizen adı ve ilişkileri belli olmayan bir operatör.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

ERMAN TOROĞLU: "VOLKAN DEMİREL SEN HAKEMİ KONUŞACAĞINA..."

G.Birliği ligin sonuncusu. Yani kaybedecek hiçbir şeyi yok. F.Bahçe'nin de bu maçı kaybederse belki de lig şampiyonluğu gidecek. Bu kadar basit. Biri düşmemeye, biri şampiyonluğa oynayan takım. İki ekibin futbolcularına bakıyorum; sonuncunun futbolcuları bir takım gibi oynuyor.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Hepsi birbirine yardım ediyor. Dalga geçen yok. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Şampiyonluğa oynayan takımın futbolcularına bakıyorum; lejyoner askerler gibi. Yani savaşa girersiniz de paralı asker tutarsınız ya bunun gibi mücadele ediyorlar.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Damardan oynayan bir-iki tane futbolcu . Şampiyonluğa oynayan takımın en önemli tarafı da şu: neredeyse 30. maçı oynuyorsunuz ve 30. maçta hâlâ takım olamamışsınız. Sakın dün gece hakem hikâyesi anlatmayın. Maçtan sona Volkan Demirel'i gördüm. Hakeme bir şeyler söylüyor. Volkan sen hakeme konuşacağına, sahadaki ruhsuz futbolcularına konuş. Şunu söyleyeyim; hakemin ufak-tefek hatalı kararları oldu.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Ama şunu da söyleyeyim; hakem oyuna başlayanlar dahil giren 5 oyuncuyla birlikte hepsinden daha fazla koşarak mücadele etti sahada. Gençlerbirliği'nden kaytaran futbolcu yoktu. Peki bana ''nin en iyi adam kimdi?' derseniz bir tek isim söyleyebilirim; kaleci Altay. Zaten bundan sonra gerisini siz düşünün.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

22 futbolcu transfer ediyorsun sezona başlarken ve bu futbolu oynuyorsun. Ben önce kulüp başkanı Ali Koç'tan hesap sorarım. Sonra Emre Belözoğlu, sonra Erol Bulut. Ben bakıyorum; işler kötü gidince Erol Bulut'u ortaya atıyorlar.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

İyi gidince Emre sahneye çıkıyor veya Ali Koç. Yalnız şunu söyleyeyim; öyle bir takım yapmışsınız ki o büyük taraftarına yazık ediyorsunuz. Onların televizyon başında çıldırdıklarına inanıyorum. Yazıklar olsun! Demek ki neymiş; para güzel bir şey ama parayla saadet olmuyor.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

GÜRCAN BİLGİÇ: "ANTALYA'DA TİSSERAND, DÜN SERDAR AZİZ..."

Olayların gelişimi son senelerde bir tekrar dalgası. Golü önlemesi gereken stoperlerin, aslında rakibin asistçisi haline gelmesiyle, "kolayı zora çevirme becerisine" sahip . Ligde artık rahat maç olmadığının dersini alırken, problemi çözecek golü de buldular.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

"Bundan sonra yol açık" diye düşünülürken, kaleye şutu olmayan Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Kendi kalene gol atarsın ama böylesine ilk defa tanık oluyorum. Sağında-solunda oyuncu yok, bıraksan top yine sende. Tisserand'ın hatalarını konuşurken, Serdar Aziz'in sakarlığı bu düzeyde affedilemez.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Böylesine zorlanırken, üstelik merkezi kapatıp size "çile çektiren" bir rakip varken, bütün takım; yeni baştan maça konsantre olacaktı. Olamadılar.

Çünkü oyun temposunun düşmemesi için, pasın hızını yükseltmeleri gerekiyordu. Yapamadılar.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Bire birlerde şahsi oynamaları vardı. Halbuki boş alana koşularla, topu istemeleri de gerekiyordu. Bir hafta önceki oyun gücüne güvendiler ama neden hep iç sahada kaybettiklerini iyi analiz etmemişlerdi. Her rakip, Kadıköy'e defans otobüsü ile geldi. Bu oyun profili onları hep zorladı, rakipler hep kontradan geldi.

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Göztepe'de Caner, Antalya'da Tisserand, dün de Serdar Aziz... Rakibe bile fırsat vermiyor defansı, iplerini direkt kendileri çekiyor. Bu yenilgi kalan maçlara rağmen umutları tüketen bir darbe.

Son dakika: Reha Kapsal'dan canlı yayında flaş iddia! "Erol Bulut istifa edebilir..."

Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor...

Beşiktaş derbisi öncesinde ellerindeki iddiayı rakiplerine ikram ettiler. Kalan maçlar elbette kimse için kolay değil. Ama kazanmanız gerekenlerde berabere bile kalamıyorsanız, yarışın ilk aktörü de olamazsınız.

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Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! "Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor..."
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