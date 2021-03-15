Son dakika: Ahmet Çakar'dan ofsayt ve VAR yorumu! "Çizgiler Fenerbahçe aleyhine çiziliyor..."

ERMAN TOROĞLU: "VOLKAN DEMİREL SEN HAKEMİ KONUŞACAĞINA..."

G.Birliği ligin sonuncusu. Yani kaybedecek hiçbir şeyi yok. F.Bahçe'nin de bu maçı kaybederse belki de lig şampiyonluğu gidecek. Bu kadar basit. Biri düşmemeye, biri şampiyonluğa oynayan takım. İki ekibin futbolcularına bakıyorum; sonuncunun futbolcuları bir takım gibi oynuyor.