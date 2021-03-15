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Son dakika: 'ta yine kadroya alınmadı!

Son dakika haberi... 'ın devre arasında kadrosuna kattığı milli futbolcu , 'de bu sezon ilk forma giydiği maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı. Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanan Cenk Tosun, kupada oynanancak maçının da kadrosuna alınmadı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 18:04 Son Güncelleme: 15.3.2021 18:06 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun yine kadroya alınmadı!

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun, sakatlıklarından ötürü yalnızca 1 maçta forma giyme şansı buldu. Süper Lig'de 25. hafta oynanan Gençlerbirliği maçının son yarım saatinde oyuna dahil olan milli golcü, 2 gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli katkıda bulunmuştu.

Ancak bu maçın ardından dizinde ödem oluşan Cenk Tosun, 4 haftadır forma siyah-beyazlılarda kadroya alınmıyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Cenk Tosun'un kadroya alınmadığını bildirdi.

Cenk Tosun'un hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişmesi de zor gözüküyor.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

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Son dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun yine kadroya alınmadı!
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