İşte o paylaşımlar:



"Emre Taşdemir de size tedavi olsun!", "Eğer şampiyon olursak şampiyonluk primi verilmeli", "Falcao'nun doktoru derhal Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirilsin!", "Falcao senden özür diliyorum dediklerim için ama seni iyi eden doktorun ellerinden öpüyorum."