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Son dakika: 'den şampiyonluk sözleri! "Son sözü biz söyleriz"

Son dakika haberi... teknik direktörü 'in maçından önceki sözleri takımı şampiyonluk havasına soktu. Terim'in soyunma odasında oyuncularına yaptığı 3-0'lık galibiyeti getiren özel konuşma ortaya çıktı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:11 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:30 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

İki haftada kaybedilen 5 puan ve Belhanda depremi ile Kayseri'ye giden , krizden çıkmasını bildi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

3-0'lık net galibiyetle Kadir Has'tan ayrılan sarı-kırmızılılarda skor kadar teknik direktör 'in açıklamaları da merak ediliyordu.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

SOYUNMA ODASINDA ÖZEL KONUŞMA

Terim, basın toplantısında yönetimi zor durumda bırakacak tek kelime etmezken, "Bu kulüp, efsanesi 'i gönderdi. Aslolan 'dır" dedi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Kameralar önünde camiaya birlik mesajı veren İmparator'un Kayseri deplasmanı öncesinde oyuncularına özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

"BİZ GALATASARAYIZ"

Çift forvetli 4-1-3-2 sistemini ilk kez deneyen Terim, maç taktiğini anlattıktan sonra takımını şu sözlerle motive etti:

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

"Şu an gerideyiz ama daha oynanacak 12 maç var. Asıl şimdi bizim bölümümüz başlıyor. Ben rahatım, siz de rahat olun.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Biz Galatasarayız ve son sözü biz söyleyeceğiz. Size güveniyorum. Sakin kalmalıyız, panik yapmayacağız."

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Terim'in motivasyonu sahaya da yansıdı. , Kayseri'de sergilediği futbolla şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

ACI YOK, GOL VAR!

Son iki haftada attığı 3 golle futbola dönen , ilk 11'deki yerini de geri aldı. Kolombiyalı yıldızın performansının ardında, Madrid'deki tedavisi yatıyor.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Sezonun ilk yarısında sakatlığı yüzünden 2 ay oynamayan Falcao, ocak ayında İspanya'ya gitmişti. Madrid'deki özel klinikte bir ay tedavi olan 35 yaşındaki golcü, sapasağlam Florya'ya döndü.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

YA HENRY YA MOHAMED

Tecrübeli futbolcunun, artık maçlardan sonra vücudunda hiçbir ağrı hissetmediği öğrenildi. Tamamen sağlığına kavuşması da performansını olumlu yönde etkiledi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Goller attıkça güven depolayan Falcao, 'ın yeni saha içi lideri oldu. Maç öncesi Güney Amerikalı oyunculara motivasyon konuşmaları yapan yıldız oyuncudan hocası da çok memnun.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

Terim'in forvette artık ilk tercihi Kolombiyalı olurken, Rizespor maçı için Mohamed ile Henry Onyekuru forma rekabetinde.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

DOKTORUNUN ELLERİNDEN ÖPERİM FALCAO

Bu arada taraftarları, İspanya'daki tedavisinde tüm gününü Falcao ile birlikte geçiren özel doktoru Joaquin Juan'ı sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den soyunma odasında şampiyonluk sözleri

İşte o paylaşımlar:

"Emre Taşdemir de size tedavi olsun!", "Eğer şampiyon olursak şampiyonluk primi verilmeli", "Falcao'nun doktoru derhal Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirilsin!", "Falcao senden özür diliyorum dediklerim için ama seni iyi eden doktorun ellerinden öpüyorum."

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Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "Son sözü biz söyleriz"
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