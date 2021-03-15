Erol Bulut'un geleceği belli olacak! Son dakika bilgileri geliyor... Süper Lig'in 30. haftası geride kalırken Fenerbahçe, kendi sahasında ligin dibindeki Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bu yolda ağır yara aldı. Sarı lacivertliler 21 sene sonra kendi sahasında Gençlerbirliği'ne yenildi. Fenerbahçe son dört maçta sahasında galip gelemedi.
SON DAKİKA: YÖNETİMDEN BAZI İSİMLER EROL BULUT'UN GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR!
Erol Bulut, dün akşamki Gençlerbirliği maçının ardından hem içeride hem de dışarı da rekorlar kırdıklarını ifade etti. Kendilerine gelince VAR çizgilerinin bir başka çizildiğini vurgulayan Erol Bulut, eleştirilerin hedefi oldu. Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi bugün belli olacak!
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Erol Bulut, karşılaşma sonrası Kadıköy'de kaybettikleri puanlara vurgu yaparken, "Deplasmanda nasıl galibiyet rekoru kırıyorsak evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. Maça iyi başladıklarını ve gol bulduklarını belirten Bulut, "Rakip, kalemize neredeyse hiç gelmedi. Kendi kalemize attığımız bir gol vardı. Maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık, 3-5-2'ye döndük. 'Daha baskılı ve dikine oynayalım' dedik. Birçok pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz ikinci gol kesin ofsayt. Çizgiler bize farklı, rakiplere farklı çiziliyor..."
"Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Şampiyonluk yarışında ağır yara aldık. Ancak mücadelemizi hem saha içinde hem de dışında sürdüreceğiz. Önümüzde 10 maçlık süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Gelecek hafta oynayacağımız Beşiktaş derbisini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonuna kadar şansımızı zorlayacağız" diye konuştu.
VAR 'OFSAYT YOK' DEDİ
Maçın 65. dakikasında G.Birliği'nin 2-1 öne geçtiği pozisyon için ofsayt tartışması yaşandı. Sağ kanattan hızlı hücuma çıkan Başkent ekibinde Candeias'ın ortasında Ayite ağları bulurken, pozisyon VAR'da incelemeye alındı. VAR odasından Mete Kalkavan yönetiminde gelen kararda, sağdan yapılan orta sırasında Szalai'nin ayağının ofsaytta olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe'nin itirazları geçersiz sayıldı. Gol tabelaya yansırken sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada karara büyük tepki gösterdi. Kısa süre içinde binlerce mesaj paylaşıldı.
SON DAKİKA: EROL BULUT'UN KRİTİK GÜNÜ!
Fenerbahçe'de yönetimden de bazı isimler Erol Bulut'un bir an önce gönderilmesini isterken gözler, başkan Ali Koç'a çevrildi.
GÖNÜL'ÜN 5. SAKATLIĞI
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, maçın ilk yarısında bacağından sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. Gönül, bu sezon sarı-lacivertli takımda 5. sakatlığını yaşadı.
Daha önce kas sertliği nedeniyle 1, kasık probleminden dolayı 2, ayak bileği sakatlığı nedeniyle de 7 maç kaçırdı. Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ta üç kez sakatlanmıştı.
FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ SELAHATTİN BAKİ: "BUNLARI YEMİYORUZ!"
Sarı-lacivertli yöneticiler, Gençlerbirliği'nin golünde çekilen VAR çizgisine isyan etti. Pirşen, "Bizi aptal yerine koyamazsınız" derken Baki, "F.Bahçe artık uyandı, bunları yemiyoruz" diye konuştu.
Fenerbahçe, G.Birliği'nin ikinci golüne ofsayt kararı çıkmamasına sert tepki gösterdi. Yönetici Alper Pirşen, "VAR çizgisini çizen kişi, G.Saray'ın maçının operatörüyle aynı kişi. Mesut'un karşıdan fotoğrafını çektiler, ayak değdi mi değmedi mi vermediler..."
"Dijital çalışma yaptığımızda ofsayt olmadığını gördük. Bizi aptal yerine koyamazsınız. Yakalandınız. Yapının içinde kimler var biliyoruz. Operasyonun bir karşılığı olacak. Gerekeni yapacağız. Artık devletimizden bir hamle bekliyoruz" dedi. Basın Sözcüsü Selahattin Baki ise "Futbol Türkiye'de sadece futbol değildir. FETÖ, futboldan temizlenmeli. Bize karşı kötü niyet olduğu aşikar. Fenerbahçe camiası artık uyandı, bunları yemiyoruz" diye konuştu.
YÖNETİME YAZAR!
Gençlerbırliği yenilgisinin ardından Fenerbahçeli taraftarların hedefinde teknik direktör Erol Bulut ve yönetim vardı. İşte sosyal medyada yapılan yorumların bazıları:
"Eğer Erol Bulut'un vasat futbolu yerine, ofsayt çizgisi konuşulacaksa biz 10 sene daha şampiyon olmayalım."
Son dakika: Reha Kapsal'dan canlı yayında flaş iddia! "Erol Bulut istifa edebilir..."
"Erol Bulut, istifa etmeye fırsat bulamadan, derhal gönderilmeli."
"Bu saatten sonra hâlâ niye Erol Bulut eleştiriliyor ki? Her şeyin sorumlusu yönetimdir."
"Erol Bulut istifa. Fenerbahçe'yi bu düzene teslim eden yönetim istifa."
"Bu sezon, Erol Bulut'u vaktinde göndermeyen Emre Belözoğlu ve yönetime yazar maalesef…"