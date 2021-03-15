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Son dakika: 'den 'ün sakatlığıyla ilgili açıklama! derbisinde olacak mı?

Son dakika haberi... Kulübü, maçında sakatlık yaşayan 'ün diz iç yan bağ üst yapışma yeri ve kemikte ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Gökhan Gönül'ün derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:17 Son Güncelleme: 15.3.2021 15:29 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ün sakatlığıyla ilgili açıklama! Beşiktaş derbisinde olacak mı?

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşayan Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Oyuncunun, diz iç yan bağ üst yapışma yeri ve kemikte ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Süper Lig'de dün oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ün sakatlığıyla ilgili açıklama! Beşiktaş derbisinde olacak mı?
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