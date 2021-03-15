Son dakika: Liverpool haftalar sonra galibiyete ulaştı! Ozan Kabak alkış aldı...

Premier Lig'de son haftaların en kötü formuna sahip olan takımlarından birisi olan Liverpool, ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetmişti. 7 maçta yalnızca Sheffield United maçını kazanan kırmızılar, 26 ve 27. haftalardaki Chelsea, Fulham mağlubiyetlerinin ardından tekrar galibiyete ulaştı.
Wolverhampton karşısında Diogo Jota'nın 45'de gelen golüyle kazanan Liverpool, puanını 46'ya yükseltmeyi başardı. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.
OZAN KABAK ALKIŞ ALDI
Devre arasında Schalke 04'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak, Wolverhampton deplasmanına ilk 11'de başladı. 90 dakika boyunca sahada kalan Milli oyuncu, performansıyla taraftarını ve teknik ekibini memnun eden isimlerin arasında yer aldı.
Maç boyunca Wolverhampton'ın etkili ataklarını başarılı müdahaleleriyle kesmeyi başaran Ozan, savunmada güven verdi.
Maçın ardından sosyal medyada Ozan Kabak ile ilgili yorumlarda bulunan Liverpool taraftarları, genç oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.
Ozan Kabak'ın maç içindeki istatistikleri şöyle:
TALİHSİZ SAKATLIK
Karşılaşmanın son anlarında takım arkadaşıyla çarpışma sonucu yerde kalan Wolverhampton kalecisi Rui Patricio, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Deneyimli kaleciye ilk müdahale saha içerisinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Maç sonunda Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito, Patricio'nun durumunun iyi olduğunu ve tecrübeli kalecinin doktorla konuşabildiğini açıkladı.