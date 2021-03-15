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Giriş Tarihi: 16.3.2021 01:32 Son Güncelleme: 16.3.2021 01:49

Son dakika: haftalar sonra galibiyete ulaştı! alkış aldı...

Son dakika: Liverpool haftalar sonra galibiyete ulaştı! Ozan Kabak alkış aldı...

Son dakika haberi... 'in 28. haftasında deplasmanda 'a konuk olan , karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Haftalar sonra galibiyete ulaşan kırmızılarda, performansıyla alkış alan isim Milli oyuncumuz oldu. Maçta 90 dakika sahada kalan Ozan, birçok kritik müdahalesiyle Wolverhampton'ın golcülerine geçit vermedi.

Premier Lig'de son haftaların en kötü formuna sahip olan takımlarından birisi olan Liverpool, ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetmişti. 7 maçta yalnızca Sheffield United maçını kazanan kırmızılar, 26 ve 27. haftalardaki Chelsea, Fulham mağlubiyetlerinin ardından tekrar galibiyete ulaştı.

Wolverhampton karşısında Diogo Jota'nın 45'de gelen golüyle kazanan Liverpool, puanını 46'ya yükseltmeyi başardı. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

OZAN KABAK ALKIŞ ALDI

Devre arasında Schalke 04'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak, Wolverhampton deplasmanına ilk 11'de başladı. 90 dakika boyunca sahada kalan Milli oyuncu, performansıyla taraftarını ve teknik ekibini memnun eden isimlerin arasında yer aldı.

Maç boyunca Wolverhampton'ın etkili ataklarını başarılı müdahaleleriyle kesmeyi başaran Ozan, savunmada güven verdi.

Maçın ardından sosyal medyada Ozan Kabak ile ilgili yorumlarda bulunan Liverpool taraftarları, genç oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.

Ozan Kabak'ın maç içindeki istatistikleri şöyle:

  • Topla buluşma: 53
  • Toplam pas: 38
  • Pas isabeti: %86.8
  • İkili mücadele kazanma: %60
  • Hava topu kazanma: %60
  • Kazanılan sahipsiz top: 7
  • Uzaklaştırma: 6
  • Pas arası: 3
  • Top kapma girişimi: 2

TALİHSİZ SAKATLIK

Karşılaşmanın son anlarında takım arkadaşıyla çarpışma sonucu yerde kalan Wolverhampton kalecisi Rui Patricio, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Deneyimli kaleciye ilk müdahale saha içerisinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Maç sonunda Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito, Patricio'nun durumunun iyi olduğunu ve tecrübeli kalecinin doktorla konuşabildiğini açıkladı.

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Son dakika: Liverpool haftalar sonra galibiyete ulaştı! Ozan Kabak alkış aldı...
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