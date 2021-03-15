Son dakika: PSG'nin yıldızı Di Maria'nın evi soyuldu ailesi rehin alındı! Resmi açıklama...

PSG, dün akşam kendi sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu. Draxler ile öne geçen PSG, Kolo ve Simon'un gollerine engel olamadı. Angel Di Maria'nın evinin soyulması ve ailesinin soyguncular tarafından alıkonulması maçın önüne geçti. Apar topar oyundan çıkan Di Maria, hemen evine gitti. Di Maria'nın ailesinin kurtarıldığı iddiaları var fakat resmi kanallardan açıklama gelmedi.